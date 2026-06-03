Operativo contra Tren de Aragua; 19 detenidos

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Las autoridades de Chile realizaron el martes un megaoperativo en contra de la facción criminal internacional Tren de Aragua y realizaron a cabo diversas diligencias en distintas partes del país que terminaron con al menos 19 detenidos, entre ellos un ejecutivo bancario en la capital Santiago.

El operativo respondió a una investigación abierta en 2024 para denunciar una serie de delitos, como operaciones de lavado de activos, extorsiones, asociación criminal, contrabando y "mercados ilegales del Tren de Aragua" en el país.

"Es la primera vez que le pegamos donde ellos más lo resienten, que en el fondo es en el patrimonio", dijo a los periodistas el fiscal Héctor Barros tras conocer los resultados de la acción.

Entre los detenidos figura un ejecutivo del banco Santander, cuyas dependencias fueron allanadas en la jornada junto a otras diversas residencias y oficinas de diferentes partes del país.

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El trabajador, según la fiscalía, estaría vinculado con "operaciones internacionales para el Tren de Aragua " y habría facilitado múltiples cuentas bancarias en diversas entidades financieras para lavar dinero y traspasarlo a la organización.

"Hablamos de una cifra superior a 88 millones de dólares que salieron de nuestro país".