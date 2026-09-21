logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Jugar con la memoria para mirar el presente

Fotogalería

Jugar con la memoria para mirar el presente

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Opiniones de Trump sobre IA reflejan el desconocimiento: Gates

"El líder que logre unir a la gente en ese ámbito merecerá un reconocimiento positivo", señaló

Por EFE

Septiembre 21, 2026 03:56 p.m.
A
Bill Gates / Archivo

Bill Gates / Archivo

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El cofundador de Microsoft y empresario estadounidense Bill Gates aseguró este lunes que las opiniones del presidente Donald Trump reflejan el desconocimiento que existe en la sociedad sobre esta tecnología.

      "El señor Trump está en la misma situación que todos los demás, donde al principio uno piensa: '¿No es esto igual que las tecnologías del pasado?'", explicó Gates en una entrevista en el programa CBS Mornings.

      El empresario añadió que "si (Trump) quiere obtener el reconocimiento por ayudar al mundo entero, el tema de la IA es su mejor opción. El líder que logre unir a la gente en ese ámbito merecerá un reconocimiento positivo".

      Estas declaraciones llegan en pleno debate sobre la inteligencia artificial, su ritmo de crecimiento, sus riesgos y la necesidad de regularla.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los avisos de directivos de las propias empresas de IA sobre los peligros para la humanidad han despertado las alarmas entre políticos y ciudadanos.

      Sin embargo, la respuesta del presidente de Estados Unidos ha sido considerar un "engaño" los avisos sobre los riesgos e insistir en que no va a frenar el crecimiento de la inteligencia artificial en un momento en el que asegura que el país va por delante de China y del resto del mundo.

      "Ahora llevamos la delantera frente a China y al resto del mundo, ¡y voy a mantener esa posición! No voy a frenar el crecimiento de algo que será más grande que la Revolución Industrial o que Internet mismo", escribió el mandatario este mismo lunes en su red Truth Social y antes del encuentro esta semana con el presidente chino Xi Jinping.

      No es la primera vez que Gates se pronuncia sobre el impacto de la IA, ya que la semana pasada aseguró, en una entrevista concedida a la cadena india NDTV, que se debería considerar ralentizar su desarrollo hasta que la sociedad esté preparada para absorber su impacto.

      Y también advirtió en un ensayo publicado el mes pasado que la velocidad en que la IA está transformando la economía global es mucho más rápida que las revoluciones tecnológicas anteriores, lo que reduce la capacidad para reaccionar ante los cambios que plantea, como los del mercado laboral. 

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Rusia ataca Zaporiyia: cinco heridos en bombardeo con drones
      Rusia ataca Zaporiyia: cinco heridos en bombardeo con drones

      Rusia ataca Zaporiyia: cinco heridos en bombardeo con drones

      SLP

      AP

      Ucrania lanzó más de 1000 drones contra Rusia, incluyendo ataques a Moscú y refinerías rusas.

      Opiniones de Trump sobre IA reflejan el desconocimiento: Gates
      Opiniones de Trump sobre IA reflejan el desconocimiento: Gates

      Opiniones de Trump sobre IA reflejan el desconocimiento: Gates

      SLP

      EFE

      "El líder que logre unir a la gente en ese ámbito merecerá un reconocimiento positivo", señaló

      Human Rights Watch documenta riesgos para deportados en Haití
      Human Rights Watch documenta riesgos para deportados en Haití

      Human Rights Watch documenta riesgos para deportados en Haití

      SLP

      AP

      Más de 470 personas han sido deportadas a Haití desde julio, enfrentando inseguridad y falta de recursos en Cap-Haitien.

      Huracán Polo se intensifica y amenaza costas mexicanas
      Huracán Polo se intensifica y amenaza costas mexicanas

      Huracán Polo se intensifica y amenaza costas mexicanas

      SLP

      AP

      El huracán Polo se fortalece rápidamente en el Pacífico y podría impactar la costa oeste de México.