Ordena Trump cambios en aranceles
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NUEVA YORK.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ajustó el lunes los aranceles sobre algunas importaciones de acero, aluminio y cobre, reduciendo algunos impuestos sobre equipos agrícolas y extendiendo la tasa mínima a otros equipos.
Mediante una orden ejecutiva, Trump redujo del 25% al 15% los aranceles a equipos agrícolas, como cosechadoras y segadoras, ya sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
También amplió la categoría existente de equipos industriales sujeta a un arancel del 15% para incluir equipos industriales móviles como excavadoras y montacargas, cuando se importan desde países que tengan un acuerdo comercial con Estados Unidos.
En la orden se indica que los países que utilizan al menos un 85% de acero o aluminio fundido y vertido o fundido y colado por peso podrían calificar para obtener una tasa arancelaria más baja del 10%, en un esfuerzo por alentar a empresas de otros países a usar metales estadounidenses.
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Los cambios entran en vigor el lunes. Son temporales y está previsto que expiren a finales del año de 2027.
"A mi juicio, esta modificación temporal toma debidamente en cuenta el papel de estos productos en la actividad económica productiva en Estados Unidos", afirmó.
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