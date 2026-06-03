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Ordena Trump cambios en aranceles

Por AP

Junio 03, 2026 03:00 a.m.
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Ordena Trump cambios en aranceles
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      Desarrollado por SACS IA

      NUEVA YORK.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ajustó el lunes los aranceles sobre algunas importaciones de acero, aluminio y cobre, reduciendo algunos impuestos sobre equipos agrícolas y extendiendo la tasa mínima a otros equipos.

      Mediante una orden ejecutiva, Trump redujo del 25% al 15% los aranceles a equipos agrícolas, como cosechadoras y segadoras, ya sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado.

      También amplió la categoría existente de equipos industriales sujeta a un arancel del 15% para incluir equipos industriales móviles como excavadoras y montacargas, cuando se importan desde países que tengan un acuerdo comercial con Estados Unidos.

      En la orden se indica que los países que utilizan al menos un 85% de acero o aluminio fundido y vertido o fundido y colado por peso podrían calificar para obtener una tasa arancelaria más baja del 10%, en un esfuerzo por alentar a empresas de otros países a usar metales estadounidenses.

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      Los cambios entran en vigor el lunes. Son temporales y está previsto que expiren a finales del año de 2027.

      "A mi juicio, esta modificación temporal toma debidamente en cuenta el papel de estos productos en la actividad económica productiva en Estados Unidos", afirmó.

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