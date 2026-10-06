Otorgan el Nobel de Medicina a la optogenética

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Estocolmo, Suecia.- El Premio Nobel de Medicina fue otorgado a tres científicos que trabajan en los mecanismos que el cerebro utiliza para activar o desactivar la actividad de las células nerviosas individuales.

Karl Deisseroth, de 54 años, Peter Hegemann, de 71, y Georg Nagel, de 73, han realizado investigaciones sobre canales iónicos activados por la luz y la optogenética.

La Asamblea del Nobel elogió su trabajo y dijo que el método ahora se utiliza en laboratorios de todo el mundo para revelar los misterios del cerebro.

La Asamblea del Nobel dijo que Deisseroth trabaja en la Universidad de Stanford en California, mientras que Hegemann está en la Universidad Humboldt en Berlín y Nagel en la Universidad de Würzburg, también en Alemania.

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La optogenética abrió lo que la Asamblea del Nobel llamó una nueva era en la neurociencia, el descubrimiento de un interruptor controlado por la luz para activar y desactivar células nerviosas y circuitos en el cerebro para aprender cómo funciona — para comenzar a desentrañar las vías que conducen al comportamiento y la enfermedad.

Todo comenzó cuando Hegemann estudió cómo un tipo unicelular de alga verde puede nadar hacia la luz. Él y Nagel descubrieron una proteína particular que, cuando se ilumina con luz azul, abre un canal para crear un impulso eléctrico. Poner esa proteína en otras células las hace sensibles a la luz.

Deisseroth luego trabajó con el gen que controla esa proteína para crear un interruptor controlado por la luz para las células nerviosas en los cerebros de ratones vivos.

El premio anunciado en el Instituto Karolinska, en Estocolmo, dio inicio a la semana de los Nobel. El dinero del premio este año asciende a 12 millones de coronas suecas (unos 1.2 millones de dólares). El año pasado, el premio fue para tres científicos que investigaban el sistema inmune.