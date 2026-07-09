Otros nueve gazatíes asesinados por Israel

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Gaza.- El Ejército israelí mató este miércoles a nueve ciudadanos gazatíes, entre ellos dos niños de 6 y 10 años, tras un nuevo ataque contra un vehículo cerca de la Universidad Islámica, en el oeste de la ciudad de Gaza, informaron a EFE fuentes del Hospital Al Shifa.

En otro incidente registrado poco antes, también según el centro hospitalario, un niño de 6 años llamado Abdul Rahman Rafiq Nasser murió cuando fue disparado por tropas israelíes en el barrio Zeitún de la ciudad de Gaza, cerca de la llamada línea naranja de Gaza, una zona que es ahora controlada por el Ejército israelí.

Dicha demarcación, paralela a la línea amarilla a partir de la cual teóricamente están apostadas las tropas israelíes, se adentra aún más en el enclave y el tránsito por ella debe coordinarse con las Fuerzas Armadas israelíes, lo que profundiza el control israelí de la Franja.

También en la ciudad de Gaza, en su zona norte, la Media Luna Roja informó de dos muertos en un ataque israelí, cuyos cadáveres fueron recibidos igualmente en Al Shifa.

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Además, un dron bombardeó una tienda de campaña para desplazados en Jan Yunis, en el sur de la Franja, y mató a cuatro personas: un niño de 10 años y tres hombres de entre 20 y 39 años de edad, indicaron fuentes del hospital Nasser.

En el extremo sur de la Franja, dentro de una zona bajo ocupación israelí, un camionero gazatí murió este miércoles tras recibir un disparo en la cabeza por parte del Ejército israelí.

El conductor, informaron a EFE fuentes del hospital Nasser y del colectivo de camioneros gazatíes, circulaba por el corredor Filadelfia, la divisoria de 14 kilómetros entre Gaza y Egipto que permanece bajo control por el ejército israelí pero por la que circulan camiones que son coordinados con las autoridades de Israel.