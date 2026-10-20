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Pandillas en Haití atacaron a extranjeros

Por AP

Octubre 20, 2026 03:00 a.m.
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Pandillas en Haití atacaron a extranjeros
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      San Juan.- Pandillas en Haití abrieron fuego contra un vehículo blindado el fin de semana, y a consecuencia se reportan cuatro soldados de El Salvador desaparecidos, en lo que es el primer gran ataque desde que una fuerza internacional inició operaciones en el país caribeño contra las pandillas.

      El ataque ocurrió en Croix-des-Bouquets, una comunidad en la capital de Haití, Puerto Príncipe, que ahora está controlada por pandillas violentas.

      Las Fuerzas Armadas de El Salvador informaron en un comunicado que los cuatro técnicos de aviación regresaban al campamento cuando el vehículo blindado fue atacado con explosivos e incendiado.

      Indicaron que los cuatro hombres lograron huir del vehículo en llamas y que se está trabajando con fuerzas internacionales "para establecer contacto y determinar la ubicación de nuestros militares".

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      Las autoridades salvadoreñas señalaron que se enviaron helicópteros a la zona, pero que éstos también fueron atacados a tiros cuando dispersaban a hombres armados en el área.

      "Se han realizado múltiples intentos de aproximación por vía terrestre y aérea, pero éstos se han visto obstaculizados por la intensidad de los enfrentamientos", según las fuerzas armadas salvadoreñas.

      Las armas y municiones que las pandillas están usando no se fabrican en Haití y seguirán buscando cómo ingresar al país.

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