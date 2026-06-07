Papa rechaza la polarización

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Madrid, Esp.- El papa León XIV instó a los españoles a dejar de avivar las llamas de la polarización al llegar a España el sábado, en un momento de turbulencia política para el gobierno liderado por los socialistas y de crisis de credibilidad para la Iglesia católica.

El papa estadounidense, que tiene antepasados españoles, viajó a España decenas de veces como sacerdote, pero esta es la primera visita de un pontífice en 15 años. Una enorme multitud dio la bienvenida al pontífice esta vez: unas 500.000 personas, muchas de ellas jóvenes, acudieron a una vigilia en la Plaza de Lima de Madrid.

La visita indica que León vuelve a dirigir la atención papal hacia las raíces cristianas de Europa, después de que el papa Francisco se mantuviera en gran medida alejado de los centros tradicionales del cristianismo, en favor de comunidades católicas más pequeñas y más lejanas.

León parece decidido a llevar su mensaje de paz, unidad y dignidad humana a un continente profundamente polarizado por la migración, la guerra de Rusia en Ucrania y la ansiedad en torno a la inteligencia artificial.

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El pontífice inició su viaje de una semana en Madrid, donde fue recibido en el aeropuerto por los monarcas católicos del país, el rey Felipe VI y la reina Letizia, y por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Durante su discurso de bienvenida, León apeló a los españoles, en especial a los líderes políticos, a dejar de lado las polémicas e invertir en educar a los jóvenes para que valoren la diversidad y la complejidad, en lugar de rechazarlas.

"Hoy, la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones parece crecer, en lugar de disminuir; la dignidad humana no deja de ser violada", declaró el pontífice.

"Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia, para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad", indicó el papa.

Los españoles se encuentran cada vez más divididos por cuestiones como la inmigración, el feminismo y la corrupción política, mientras que históricamente el país estuvo desgarrado por movimientos territoriales e independentistas.

El punto culminante de la visita de León a Madrid será su discurso el lunes ante ambas cámaras del Parlamento español, el primero pronunciado por un papá. Estos discursos son poco frecuentes ya menudo se convierten en uno de los más importantes de un pontificado.

León también reconoció que enfrenta una dura competencia de Bad Bunny, que ofrece dos conciertos este fin de semana.

"Si se enfrenta a la pregunta ´¿Quieres ir a ver a Bad Bunny o quieres ir a ver al papá?´, creo que muchos irán a ver a Bad Bunny", dijo León. "Pero creo que también habrá unos cuantos aquí para ver al papá. Y eso dice algo".