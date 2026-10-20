París impone toque de queda

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París, Fra.- La policía emitió el lunes un toque de queda nocturno en dos zonas de París tras un fin de semana empañado por los peores disturbios en Francia en años, en los que fueron atacados ayuntamientos, otros edificios públicos y miles de comercios en diversas partes de la nación.

El objetivo de la orden es proteger a "las personas y los bienes de la violencia y los saqueos", indicó la policía en un comunicado.

El toque de queda le prohíbe a cualquier persona entrar o permanecer en la Place de la République, donde se produjeron disturbios el sábado, y en el barrio comercial de Les Halles, objeto de saqueos.

Dicho toque de queda estará en vigor desde las 11 de la noche del lunes hasta las 6 de la mañana del martes. Además, las concentraciones y manifestaciones están prohibidas a partir de las 8 de la noche, agregó la policía.

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Más temprano el lunes, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, pidió imponer toques de queda "muy limitados" y "localizados" en las ciudades.

En el norte de Francia, las autoridades locales impusieron un toque de queda para niños y adolescentes menores de 18 años en varias ciudades, incluida Lille, a partir del lunes y durante los próximos dos días, de 8 de la noche a 6 de la mañana. La ciudad de Niza, en la Riviera francesa, también impuso un toque de queda nocturno para menores a partir de las 9 de la noche.

Lecornu defendió el trabajo de los agentes de policía frente a grupos violentos de personas, diciendo que "a pesar de escenas de violencia grave y extensos daños materiales, nadie murió, y eso es un milagro".

Grupos de personas saquearon comercios en París, Lyon, Marsella y otras ciudades.