Presideente Paul Biya lleva dos meses fuera de Camerún y genera preocupación

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YAUNDÉ, Camerún (AP) — El presidente camerunés Paul Biya lleva dos meses fuera del país, una ausencia prolongada que ha suscitado preocupación por su salud y críticas sobre un posible vacío de poder en la nación centroafricana.

Paul Biya y su ausencia prolongada en Camerún

El presidente más veterano del mundo, que dirige Camerún desde 1982, inició su octavo mandato en noviembre tras ganar unas elecciones muy cuestionadas en octubre. Pero el mandatario, de 93 años, salió del país el 7 de junio para "una breve estancia privada en Europa" según su despacho, que se ha convertido en uno de sus viajes más largos al extranjero. Su gobierno confirmó posteriormente que estaba en Suiza.

La salud del presidente ha objeto de especulación desde hace mucho al pasar un tiempo considerable en Europa, incluidos países como Francia y Suiza, donde a menudo permanece semanas mientras deja la gestión del gobierno en manos de altos cargos del partido y familiares.

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Reorganización militar en Camerún tras ausencia prolongada de Biya

La Constitución de Camerún no prohíbe específicamente que un presidente salga del país durante meses. Pero, al no haber vicepresidente, la oposición ha descrito que el país funciona en "piloto automático".

El líder opositor Issa Tchiroma Bakary, que quedó segundo en la contienda presidencial de octubre y es un antiguo aliado de Biya, afirmó el jueves que en Camerún existe una percepción generalizada de que "algo no va bien" con Biya, cuya ausencia ha enfurecido a la oposición.

"La larguísima estancia de Biya en Suiza no hace más que agravar esa falta de legitimidad y sus desesperados intentos de aferrarse al poder por la fuerza", escribió Tchiroma en un mensaje de texto enviado desde el exilio en Gambia. Tchiroma ganó más del 35% de los votos pero declaró victoria, alegando fraude y citando resultados que según dijo fueron recabados por su partido. Los partidarios de Biya desestimaron esos reclamos.

Los resultados de sus casi cinco décadas en el poder han sido dispares. Las insurgencias armadas de Boko Haram en el norte y de separatistas en el oeste, junto con una economía estancada, han dejado a muchos jóvenes desilusionados con el líder.

Wilson Tamfuh, profesor de Derecho Público e Internacional en la Universidad de Dschang, comparó a Camerún con un cuerpo humano que está "gravemente enfermo".

"Aunque Biya todavía demuestre ser fuerte a esta edad, está claro que sus problemas de salud están pasando factura a su liderazgo. Las remodelaciones del gabinete en los últimos 15 años han sido poco más que reciclar a las mismas personas de un ministerio a otro", señaló Tamfuh.

La reelección de Biya en 2025 provocó protestas generalizadas que dejaron al menos cuatro muertos, lo que evidenció tensiones significativas entre la población, mayoritariamente joven, y su envejecido líder.

Biya reorganizó el lunes la cúpula militar, sustituyendo a los comandantes de cuatro de las cinco regiones militares conjuntas del país y ascendiendo a varios oficiales de alto rango. No se dio una razón oficial, pero uno de los comandantes reemplazados había fallecido y otro se jubiló.

Biya llegó al poder tras la renuncia del primer presidente de Camerún, Ahmadou Ahidjo, quien gobernó de 1960 a 1982.

Una enmienda constitucional de 2008 abolió los límites de mandato, y Biya ha dirigido Camerún durante más tiempo del que han vivido la mayoría de sus ciudadanos: más del 70% de la población del país, de casi 30 millones de personas, tiene menos de 35 años.

Si cumple todo su mandato, Biya dejará el cargo con casi 100 años.