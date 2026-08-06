Estrena SLP cuatro perros robot para tareas de vigilancia

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Ricardo Gallardo Cardona puso en operación cuatro perros robot que serán incorporados a la estrategia de seguridad de San Luis Potosí para realizar tareas preventivas, de vigilancia y reconocimiento.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno del Estado, los equipos funcionarán como primeros respondientes tecnológicos y podrán ingresar a zonas de difícil acceso, evaluar posibles riesgos y transmitir imágenes y datos en tiempo real antes de la intervención de los agentes.

Los dispositivos serán manejados de forma remota y estarán conectados con los centros de mando. Entre las funciones anunciadas se encuentran el reconocimiento del terreno, la identificación de rutas de acceso y la vigilancia de instalaciones consideradas estratégicas.

Comenzarán operaciones en la Fenapo

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La primera etapa de operación se realizará durante la Feria Nacional Potosina 2026, donde los cuatro equipos serán desplegados en zonas estratégicas y espacios con alta concentración de visitantes.

El Gobierno estatal señaló que los perros robot trabajarán en coordinación con los cuerpos de seguridad y podrán intervenir en labores preventivas, búsqueda y situaciones que impliquen algún riesgo para los agentes.

Gallardo Cardona sostuvo que la incorporación de esta tecnología forma parte de las acciones para equipar y proteger a las corporaciones de seguridad. También anunció que se realizará una dinámica para que la población proponga nombres para los cuatro dispositivos.

Según la administración estatal, los equipos no sustituirán el trabajo de los policías, sino que servirán como apoyo para reducir su exposición en intervenciones peligrosas.

La información oficial no precisa el costo de los dispositivos, la empresa fabricante ni el presupuesto destinado para su adquisición.