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Paz pide en la ONU actuar contra narcoterrorismo

Por EFE

Septiembre 25, 2026 03:00 a.m.
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Paz pide en la ONU actuar contra narcoterrorismo
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      Naciones Unidas/La Paz.- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, pidió ante la Asamblea General de la ONU que el multilateralismo actúe "de manera inmediata" ante las amenazas del narcoterrorismo y el crimen organizado que pretenden "desestabilizar" las democracias del mundo.

      Ante la ONU, Paz dijo que cuando se "tarda" la cooperación multilateral, "hace del crimen organizado una ventaja para obtener recursos ya sea del narcotráfico, del narcoterrorismo del contrabando del oro para desestabilizar nuestras democracias".

      "Por eso el multilateralismo tiene que actuar de forma mucho más inmediata, no puede ser que 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares sea el valor de una democracia en crisis, es la democracia la prioridad para establecer la relación entre nuestras naciones".

      Destacó que Naciones Unidas "se basa en democracia", además de "respetar leyes, en tener reglas claras, en constituciones".

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      La demanda de Paz ante la ONU tiene que ver con los más de 50 días, entre mayo y junio, que Bolivia vivió una crisis debido a protestas y bloqueos de carreteras por parte de algunos sectores sociales y grupos afines al expresidente Evo Morales que exigían la renuncia del presidente.

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