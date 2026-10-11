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Roma, Ita.- El papa León XIV declaró el sábado que la pena capital es "inadmisible", al conmemorar el Día Mundial contra la Pena de Muerte y mientras su país natal, Estados Unidos, anunció planes para transmitir en vivo una ejecución por fusilamiento.

En una publicación en la red social X, el pontífice citó la enseñanza católica revisada sobre la pena capital impulsada por el papa Francisco, según la cual las ejecuciones atentan contra la dignidad propia del ser humano.

"El bien común puede protegerse y los requisitos de la justicia pueden salvarse sin recurrir a la pena capital; ya se han desarrollado sistemas penitenciarios eficaces que protegen a los ciudadanos y, al mismo tiempo, no privan por completo a los culpables de la posibilidad de redimirse", decía la publicación en la cuenta oficial de León, @Pontifex.

La publicación concluyó con la etiqueta #NoDeathPenalty (#No a la pena de muerte).

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El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció el jueves que la ejecución por fusilamiento de Nidal Malik Hasan, condenado por un tiroteo en 2009 en la base militar de Fort Hood, será transmitida en vivo. Hasan, cuya ejecución está programada en Fort Hood para el 3 de diciembre, fue declarado culpable de matar a 13 personas y herir a otras 32.

El presidente estadounidense Donald Trump declaró el sábado que a la larga él tomará una decisión sobre si la ejecución será transmitida en vivo o no.

El pontífice no se refirió específicamente a la ejecución prevista ni a la fallida inyección letal en Tennessee ocurrida antes, que ha reavivado el debate sobre la pena capital en Estados Unidos. El sábado fue el Día Mundial contra la Pena de Muerte, y es habitual que las cuentas oficiales del papa en redes sociales publiquen mensajes para marcar estas conmemoraciones.

Pero la publicación de León llegó apenas unas horas después de que su principal colaborador, el cardenal Pietro Parolin, secretario del Estado del Vaticano, afirmara explícitamente que la ejecución pública prevista en Estados Unidos era "inaceptable".

Refiriéndose específicamente a Estados Unidos, el cardenal Pietro Parolin, secretario del Estado del Vaticano, dijo que la ejecución prevista, a ser transmitida en vivo, era "realmente incomprensible" y que "no es aceptable que se espectacularice la muerte".

"La postura de la Iglesia se opone totalmente a la pena de muerte, ya que no es compatible con la dignidad humana y no constituye ningún elemento disuasorio...", manifestó Parolin en declaraciones difundidas por Vatican News. "Es realmente incomprensible que se quiera utilizar este sistema hoy en día, no sé con qué multas. Desde luego, no es aceptable que se espectacularice la muerte; por muy culpable que sea la persona, existen otros sistemas", reiteró.