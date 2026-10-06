logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Pensilvania registra un brote de sarampión

Por AP

Octubre 06, 2026 03:00 a.m.
A
Pensilvania registra un brote de sarampión
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Nueva York.- Las autoridades en Pensilvania informaron el lunes que el estado ha superado los 1,000 casos de sarampión este año, lo que la convierte en el mayor brote estatal en más de tres décadas.

      Estados Unidos está atravesando su peor año de sarampión desde 1991, con casi 3,900 casos reportados, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El país ha registrado ocho muertes asociadas al sarampión en los últimos dos años.

      Las autoridades sanitarias señalan que el brote actual de Pensilvania comenzó en abril, al oeste de Filadelfia. Ha habido 1,004 casos, incluidas 198 hospitalizaciones y cinco muertes, indicaron funcionarios estatales.

      Los expertos en salud atribuyen este tipo de brotes a las bajas tasas de vacunación. El país eliminó la propagación interna del sarampión en 2000 al mantener altas tasas de vacunación, pero esas tasas han caído en los últimos años por debajo de la cobertura del 95% necesaria para prevenir brotes.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En noviembre, autoridades sanitarias internacionales se reunirán para determinar si EU y México han perdido su estatus de estar libres de sarampión.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Siete muertos por inundación en mina ilegal de Chongqing
        Siete muertos por inundación en mina ilegal de Chongqing

        Siete muertos por inundación en mina ilegal de Chongqing

        SLP

        EFE

        Las autoridades iniciaron la búsqueda el sábado y detuvieron a 21 sospechosos vinculados a la minería ilegal.

        EEUU deporta a exiliado nicaragüense
        EEUU deporta a exiliado nicaragüense

        EEUU deporta a exiliado nicaragüense

        SLP

        AP

        Jeffrey Jarquín fue enviado a la prisión donde fue torturado tras protestas de 2018.

        Policía investiga ciberataques a bancos en Corea del Sur
        Policía investiga ciberataques a bancos en Corea del Sur

        Policía investiga ciberataques a bancos en Corea del Sur

        SLP

        El Universal

        La primera ministra Han Seong-sook pidió reformar la seguridad tras ataques basados en IA.

        Partido Quebequense gana elecciones y promete referéndum
        Partido Quebequense gana elecciones y promete referéndum

        Partido Quebequense gana elecciones y promete referéndum

        SLP

        AP

        Paul St-Pierre Plamondon anuncia que esperará para referéndum hasta cambio en EE.UU.