Pensilvania registra un brote de sarampión

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Nueva York.- Las autoridades en Pensilvania informaron el lunes que el estado ha superado los 1,000 casos de sarampión este año, lo que la convierte en el mayor brote estatal en más de tres décadas.

Estados Unidos está atravesando su peor año de sarampión desde 1991, con casi 3,900 casos reportados, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El país ha registrado ocho muertes asociadas al sarampión en los últimos dos años.

Las autoridades sanitarias señalan que el brote actual de Pensilvania comenzó en abril, al oeste de Filadelfia. Ha habido 1,004 casos, incluidas 198 hospitalizaciones y cinco muertes, indicaron funcionarios estatales.

Los expertos en salud atribuyen este tipo de brotes a las bajas tasas de vacunación. El país eliminó la propagación interna del sarampión en 2000 al mantener altas tasas de vacunación, pero esas tasas han caído en los últimos años por debajo de la cobertura del 95% necesaria para prevenir brotes.

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En noviembre, autoridades sanitarias internacionales se reunirán para determinar si EU y México han perdido su estatus de estar libres de sarampión.