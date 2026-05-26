Aryna Sabalenka brilla y gana en primera ronda de Roland Garros

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PARÍS (AP) — Los diamantes de Aryna Sabalenka brillaron bajo el sol cuando ganó su partido de primera ronda el martes en el Abierto de Francia, empapado de calor.

Victoria de Aryna Sabalenka en Roland Garros

La número uno del mundo se mostró ligera de pies en la pista Philippe-Chatrier, pese a llevar dos collares gruesos, en una victoria por 6-4, 6-2 ante Jessica Bouzas Maneiro.

"Diamantes, en realidad no siento el peso, pero puedo imaginar cómo se ve desde afuera", dijo Sabalenka, subcampeona del torneo el año pasado ante Coco Gauff. "Así que me siento bastante cómoda. Para mí, es importante verme bien".

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La ganadora de cuatro títulos de Grand Slam inicialmente iba a llevar tres collares, pero dijo que pensó que eso podría ser demasiado.

"Probablemente suene un poco loco, pero cuando me siento bien con lo que llevo puesto, con cómo me veo en la cancha, tiendo a rendir mucho mejor", dijo Sabalenka. "Me gusta aportar un poquito de moda a la cancha de tenis. Sé el vestido que voy a usar en el Grand Slam, y simplemente trato de idear algo que combine con el atuendo".

Sabalenka dijo que no estaba preocupada por proteger sus joyas cuando está fuera de la cancha.

"Tengo a mi prometido. Es como mi seguridad", dijo sonriendo. "Mi fisio hace jujitsu, así que me siento bastante segura caminando por ahí. Si voy a algún lugar, no voy sola".

Gauff inició la defensa de su título con una victoria por 6-4, 6-0 sobre su compatriota Taylor Townsend, mientras que la ganadora de cuatro títulos de Grand Slam Naomi Osaka venció a Laura Siegemund 6-3, 7-6 (3) en la pista Suzanne-Lenglen luciendo un vestido dorado de juego con lentejuelas.

La francesa Lois Boisson, quien tuvo una sorprendente carrera hasta las semifinales el año pasado cuando estaba clasificada 361, perdió 6-2, 6-2 ante la 22da preclasificada Anna Kalinskaya.

Por tercer día consecutivo, la temperatura en París subió muy por encima de lo normal, alcanzando unos abrasadores 35 grados Celsius (95 Fahrenheit).

"Soy de Florida, así que esto no es nada. Saludos a Delray Beach", dijo Gauff, quien mantuvo sus raquetas de repuesto en una hielera al costado de la cancha durante el partido.

Derrota de Daniil Medvedev y avances destacados

Las condiciones inusualmente calurosas hicieron que las canchas fueran más rápidas de lo habitual.

Daniil Medvedev por lo general prospera en esas condiciones, pero tuvo dificultades y perdió en cinco sets ante el australiano Adam Walton, número 97 del ranking.

Walton, quien recibió una invitación de los organizadores del torneo, venció a Medvedev por 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4. Fue la segunda eliminación consecutiva de Medvedev en primera ronda aquí y la tercera en cuatro años.

"Sé por qué en realidad no juego mi mejor tenis en Roland Garros, pero si lo digo, son (poner) excusas", dijo. "Así que me lo guardo".

En la sesión nocturna, el número uno Jannik Sinner arrolló por 6-1, 6-3, 6-4 al francés Clement Tabur (171) y quien llegó con una invitación, para extender su racha de victorias a 30 partidos mientras persigue el único gran título que le falta en su carrera tenística.

Stefanos Tsitsipas, subcampeón en 2021 ante Novak Djokovic, vencía 6-2, 3-0 a Alexandre Muller cuando su rival francés se retiró. Muller se lesionó el gemelo derecho, tres meses después de haberse lesionado el gemelo izquierdo.

El noveno preclasificado Alexander Bublik fue derrotado 7-5, 6-7 (6), 6-4, 7-5 por Jan-Lennard Struff.

Alexander Blockx se retiró del torneo por un esguince en el tobillo derecho, lo que convirtió a Alex de Minaur —su programado rival de segunda ronda— en el primer jugador en avanzar a la tercera ronda.

Moïse Kouamé, joven promesa en Roland Garros

El adolescente francés Moïse Kouamé tuvo el inicio perfecto de su carrera en el Abierto de Francia con una victoria por 7-6 (4), 6-2, 6-1 ante Marin Cilic.

El joven de 17 años ganó un día después de que el francés Gael Monfils, de 39 años, hiciera su última aparición en Roland Garros.

Levantó los brazos en señal de triunfo tras derrotar a Cilic, de 37 años, quien ganó el Abierto de Estados Unidos de 2014, fue subcampeón en otros dos Grand Slams y alcanzó las semifinales del Abierto de Francia en 2022.

El circuito ATP informó que Kouamé, número 318 del ranking, se convirtió en el primer hombre nacido en 2008 o después en ganar un partido de Grand Slam.

En marzo, se convirtió en el ganador más joven en la historia del Masters de Miami cuando venció a Zachary Svajda en la primera ronda — lo que le valió un mensaje de felicitación de Djokovic.