BTS estrena video inédito de su visita a Palacio Nacional

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).- El grupo surcoreano

, al menos a través de la pantalla, con el estreno de un

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durante su visita a Palacio Nacional el pasado 6 de mayo.A través de lasdel septeto, se dio a conocer que lanzaráncon imágenesde sucon las ARMY y de su experiencia dentro de las instalaciones de la sede presidencial.¿Cuándo seel video deen Palacio Nacional?La grabación seestea través de sus. En el centro de México, el estreno será a las 5:00 de la mañana.No se han revelado más detalles sobre elCabe recordar que la agrupación ofrecióen la CDMX como parte de su, los días 7, 9 y 10 de mayo en else congregaron para saludar aen elDurante más de, seguidores de los intérpretes de "SWIM"en la plancha delcapitalino para poder saludar y fotografiar a la agrupación, un día antes de su primeren la capital.Elinició a lasy tuvo una duración aproximada de cuatro minutos, en el que también estuvo la presidenta"Hola México, somos. Muchas gracias, no podemos esperar para elde mañana. Gracias a todos, te amo, te quiero, muchas gracias", expresóPor su parte,comentó: "Hola, no hablo muy bien, pero intentaré. ¿Nos extrañaron? Nosotros extrañamos muchísimo más a México. La energía aquí es increíble, muchas gracias por querernos tanto. Nos vemos la próxima vez, adiós".Los demás integrantes aprovecharon el breveparacon los seguidores y grabarlos desde uno de los, mientras los fans respondían con gritos y muestras de emoción.La visita deal país ocurriódespués de suen México y casi cuatro años después de concluir suActualmente, la agrupación continúa con éxito suy recientemente se coronó ganadora en los, cuya ceremonia se llevó a cabo en lael pasado 25 de mayo.