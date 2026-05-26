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Siria enfrenta inundaciones por río Éufrates tras apertura

La Defensa Civil siria recomienda evitar el río y trasladar ganado a zonas altas ante el riesgo de nuevas crecidas.

Por AP

Mayo 26, 2026 05:25 p.m.
A
Siria enfrenta inundaciones por río Éufrates tras apertura

RAQQA, Siria (AP) — Los niveles de agua del río Éufrates en el norte y el este de Siria aumentaron durante los últimos dos días, lo que provocó inundaciones, informaron funcionarios el martes, por lo que las autoridades instaron a los residentes que viven en las orillas a trasladarse tierra adentro.

Acciones de la autoridad

No había reportes de víctimas por las inundaciones, que han sido poco frecuentes en Siria desde que Turquía construyó represas hace décadas que controlan el caudal del Éufrates hacia Siria e Irak. Las inundaciones afectaron la provincia norteña de Raqqa y la provincia oriental de Deir el-Zour.

Los medios estatales informaron que las inundaciones causaron daños a campos agrícolas, así como a viviendas y negocios en la región, que a principios de este año fue escenario de enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y combatientes kurdos.

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Las inundaciones son el resultado de niveles de lluvia más altos de lo habitual este año, lo que llevó a las autoridades a abrir algunas de las compuertas de la represa del Éufrates para reducir la presión sobre la estructura.

La agencia estatal de noticias SANA indicó que, con la apertura de las compuertas, fluían unos 1.800 metros cúbicos (63.566 pies cúbicos) de agua por segundo, lo que podría hacer que los niveles suban aún más.

Añadió que, en las próximas horas, los niveles del agua en el río podrían aumentar unos 2 metros (6,5 pies).

Impacto en la comunidad

Uno de los afectados fue Mohammed Amin, de 65 años, cuyo famoso restaurante Greek House en Raqqa quedó parcialmente cubierto por el agua, lo que dejó daños por miles de dólares. En el salón principal del restaurante, donde el agua alcanzaba varios centímetros de altura, se podía ver a peces nadando.

“Nuestras pérdidas son enormes”, aseveró Amin, y agregó que los refrigeradores no funcionaban y que más de 200 sillas fueron arrastradas por las aguas.

Para Sabha Mohammed, de 50 años, quien fue desplazada del pueblo de Maadan, en la provincia de Raqqa, gran parte de sus pertenencias fueron arrastradas desde la tienda en la que vive al borde del río. “Era temprano por la mañana cuando comenzó la inundación”, relató.

La Defensa Civil de Siria advirtió a la población que no nadara en el río y que evitara cruzar por puentes pequeños o usar botes durante la inundación. También pidió a los residentes que se trasladaran con su ganado a zonas más elevadas.

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