Personas de más de 30 países siguen perdidas

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La catastrófica riada en una zona fronteriza entre China y Nepal causó la muerte de por lo menos 359 personas, y más de 1.400 continúan sin ser localizadas hasta el jueves. Muchos eran extranjeros que estaban en la zona para hacer senderismo, recorridos guiados o peregrinar a un sitio sagrado del hinduismo.

La cifra de desaparecidos tras la tragedia del miércoles puede variar entre organismos debido a diferencias en la forma en que se recopilaron los datos, cuándo se informó y cómo se verificó, así como por fallas de coordinación entre quienes reúnen los datos y quienes realizan las labores de rescate en la zona afectada.

La autoridad de gestión de desastres de Nepal indicó que la cifra de muertos aumentó a 359, con 910 personas aún desaparecidas, incluidos 517 extranjeros. La autoridad agregó que hasta ahora 50 extranjeros han sido rescatados por aire.

Reportes locales citaron al Centro Nacional de Operaciones de Emergencia, que el jueves informó que entre los desaparecidos había 113 turistas nepalíes, 85 efectivos de seguridad del ejército y la policía, además de 161 residentes del distrito de Rasuwa y uno del distrito de Nuwakot.

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La prensa estatal de China publicó que al menos tres personas fallecieron y 558 estaban desaparecidas en el condado Gyirong, en Tíbet. La televisora CCTV reportó que 260 de los 558 desaparecidos eran extranjeros. Además, casi 100 ciudadanos chinos estaban desaparecidos del lado nepalí, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de India detalló que 288 ciudadanos del país seguían sin ser localizados, incluyendo 73 personas que trabajaban en un proyecto energético. Las autoridades nepalíes han señalado que muchos turistas indios participaban en una peregrinación al monte Kailash, en Tíbet, un sitio sagrado para los hinduistas.

El Departamento de Estado de Estados Unidos subrayó que 90 estadounidenses estaban en paradero desconocido en China y Nepal. Añadió que no tenía conocimiento de ninguna muerte. Tres estadounidenses han sido rescatados.

La junta de Malasia reportó que 51 malasios continuaban desaparecidos.