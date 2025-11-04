Perú rompe relaciones diplomáticas con México

Lima, Perú.- Perú anunció el lunes que rompió sus relaciones diplomáticas con México porque sus autoridades han iniciado un proceso para asilar a la exprimera ministra peruana Betssy Chávez, acusada por la fiscalía del delito de rebelión, en su embajada en Lima.

“Hoy hemos conocido con sorpresa y con profundo a pesar de que la expremier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), está siendo asilada en la residencia de la Embajada de México en el Perú”, señaló el canciller peruano Hugo De Zela.

Minutos después del anuncio del canciller, la Presidencia de Perú difundió un mensaje en X señalando que el país sudamericano “ha decidido romper relaciones diplomáticas con México debido a las reiteradas ocasiones en las que el gobierno mexicano intervino en asuntos internos de nuestra nación”.

El canciller indicó que el inicio del trámite de asilo por parte de México constituía un “acto poco amistoso”, que se suma a diferencias con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el actual de Claudia Sheinbaum.

La esposa e hijos de Pedro Castillo están asilados en México, donde sus autoridades han mostrado simpatías por el exmandatario peruano.