Petrolero choca a crucero

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Nueva Orleans.- Un buque cisterna que aparentemente perdió el control del chocó el viernes contra un crucero fluvial atracado en Nueva Orleans con 180 personas a bordo, informaron autoridades. Todos los que iban a bordo sobrevivieron.

El choque dio pie a una enorme operación de rescate para pasajeros y tripulación que cayeron al río Mississippi cuando empezó a entrar agua en el barco y éste empezó a volcarse.

Un video de la escena mostraba que el buque cisterna Atlantic Asphalt impactó el crucero mientras estaba atracado.

Operadores de remolcadores, trabajadores cercanos, la policía y varios otros rescatistas se apresuraron a ayudar. La alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, lo calificó como "un milagro en el Mississippi".

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La alcaldesa dijo que 32 personas fueron llevadas al hospital, pero que ninguna de ellas tenía heridas críticas.

La embarcación comenzó a inclinarse en cuestión de minutos y se volcó mientras los trabajadores de emergencia intentaban sacar a todos del navío. Decenas de personas a bordo y al menos dos agentes de policía fueron sacados del río y subidos a embarcaciones cercanas.

El crucero es operado por American Cruise Lines. Fue construido en 2015, tiene cinco pisos y puede transportarse a hasta 150 pasajeros.

El American Heritage estaba terminando un crucero de ocho días a varios destinos del río Mississippi en Luisiana y Mississippi. La línea de cruceros dijo que estaba trabajando con la Guardia Costera y que compartirá más información.

El buque cisterna involucrado en el choque, de 160 metros (de 520 pies) de largo, tenía como destino final Nueva Orleans, según MarineTraffic, y navegaba bajo bandera de las Islas Marshall.