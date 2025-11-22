Pide Hamás intervención de mediadores ante bombardeos israelíes

Hamás instó este sábado a los mediadores regionales y a Estados Unidos a "intervenir urgentemente" ante la oleada de bombardeos israelíes durante esta tarde en la Franja de Gaza, que han dejado hasta ahora al menos 22 muertos.

"La escalada de violaciones de la ocupación sionista en la Franja de Gaza coloca a los mediadores y a la administración estadounidense ante la responsabilidad de enfrentar sus intentos de socavar el alto el fuego en Gaza", expresa la organización islamista en un comunicado difundido en sus canales.

En la nota, afirma que las "violaciones sistemáticas" del alto el fuego por parte de Israel han causado la muerte de cientos de palestinos bajo lo que califica de "pretextos falsos", y acusa de nuevo a Israel de haber cambiado la línea de retirada pactada en la tregua para ganar más terrirtorio.

Por ello, insiste en llamar a los mediadores en el conflicto - EE.UU., Catar Egipto- a "intervenir urgentemente y presionar para detener estas violaciones de inmediato".

Al menos 22 personas murieron, entre ellas por lo menos dos mujeres y tres niños, y varias decenas resultaron heridas en distintos ataques israelíes sobre la Franja de Gaza durante la tarde de este sábado, informaron fuentes sanitarias, después de que el Ejército de Israel lanzara una oleada de bombardeos a lo largo del enclave.

"Hoy, un terrorista armado cruzó la línea amarilla y disparó contra las fuerzas de las FDI desplegadas en el sur de la Franja de Gaza. En respuesta, las FDI, comenzaron a atacar objetivos de la organización terrorista Hamás en toda la Franja de Gaza", informó el Ejército en un comunicado, que especifica que ningún soldado resultó herido.

Según las fuentes médicas, algunos de los ataques de este sábado se han producido al oeste de la línea amarilla, es decir, la zona de la Franja en la que no hay presencia del Ejército israelí.

La línea amarilla es la demarcación imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes (aún dentro de Gaza) al entrar en vigor el alto el fuego. Entre esta línea y las fronteras de Gaza con Israel y con Egipto, todo el perímetro, más del 50 % del enclave, está bajo control militar del Ejército.

Desde entonces, casi cada día se han producido muertos por fuego israelí en la zona circundante a dicha línea, en ataques que Israel defiende se producen contra milicianos pero que en varias ocasiones han costado la vida a mujeres y niños que intentaban ir a ver lo que queda de sus casas.

El Ministerio de Sanidad de Gaza eleva a 318 los gazatíes asesinados hasta ayer por Israel desde que comenzara el alto el fuego el pasado 10 de octubre, según indicó en un comunicado este sábado.

Desde que Israel comenzó su ofensiva militar a raíz de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, han muerto un total de 69.733 personas en Gaza -entre ellos, más de 20.000 niños- por fuego israelí, y 170.863 han resultado heridos, de acuerdo con datos del ministerio gazatí de Sanidad.