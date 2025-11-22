logo pulso
Mueren dos niños al día en Gaza, denuncia la Unicef

La organización acusa la violación del alto al fuego por parte de Israel

Por EFE

Noviembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Mueren dos niños al día en Gaza, denuncia la Unicef

Jerusalén.- El portavoz de Unicef, Ricardo Pires, afirmó este viernes en una rueda de prensa en la sede de la ONU en Ginebra que, desde que el acuerdo de alto el fuego en Gaza entró en vigor, un promedio de dos niños mueren cada día en la Franja como consecuencia de los ataques israelíes.

El portavoz describió una situación “cruda y devastadora” para la infancia en Gaza incluso bajo el alto el fuego vigente. 

Señaló que esta semana 12 menores palestinos fallecieron en la Franja debido a la oleada de bombardeos israelíes de este miércoles.

Desde el 10 de octubre, señaló, al menos 67 niños han muerto en incidentes relacionados con el conflicto, lo que supone “un promedio de casi dos niños por día” pese al compromiso de detener la escalada de violencia.

“Esto no son estadísticas: eran niños reales cuyos sueños y futuros fueron truncados”, lamentó Pires, que alertó de que la vida de cientos de miles de menores que sobreviven entre tiendas y escombros sigue siendo “simple y brutalmente cruel”.

Unicef advirtió de que las infecciones respiratorias están aumentando en la Franja y que el consumo de agua contaminada está provocando enfermedades. Los médicos del enclave, afirmó Pires, aseguran saber cómo tratar a los menores, pero carecen de suministros básicos.

La agencia estima que unos 4,000 menores en Gaza necesitan una evacuación médica urgente, por lo que el portavoz reclamó reabrir el corredor sanitario hacia Cisjordania y Jerusalén Este, además de pedir a otros Estados que acojan a más niños gazatíes.

Este mismo viernes, fuentes médicas del enclave informaron de que cuatro niños fueron trasladados al Hospital Al Shifa tras resultar heridos por el lanzamiento de una bomba de un dron cuadróptero israelí en la zona de Al Salatin, en Beit Lahia, al norte de la Franja de Gaza.

