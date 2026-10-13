Policía de Colonia investiga acoso sexual con robot en vía pública

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COLONIA, Alemania (AP) — Las autoridades alemanas abrieron una investigación por posible acoso sexual después de que un robot controlado por dos jóvenes le tocara el trasero a una chica de 16 años e hiciera movimientos de embestida hacia ella, informó la policía.

Policía de Colonia investiga acoso sexual con robot

La policía de la ciudad occidental de Colonia intervino tras el incidente, ocurrido durante la noche del sábado al domingo y en el que se dijo que el presunto propietario del robot, un adolescente de 16 años, y un acompañante de 19, habrían filmado la supuesta agresión.

Según se indicó, transmitieron el incidente en directo y lo comentaron en internet.

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El portavoz de la policía de Colonia, Christoph Bermel, señaló que los dos adolescentes no han sido acusados, pero se les considera sospechosos, y que los investigadores examinaban si los movimientos del robot estaban preprogramados o si se controlaron en tiempo real.

La policía no estaba familiarizada con este tipo de incidente, agregó.

"Hasta ahora no teníamos conocimiento de este fenómeno", dijo Bermel a The Associated Press, y añadió que era "un terreno nuevo para nosotros".

Confiscación del robot y dispositivos electrónicos

Los equipos de emergencia que fueron enviados al lugar, cerca de un restaurante de comida rápida, encontraron el robot en el maletero de un vehículo, indicó la policía de Colonia el lunes en un comunicado. El robot y los teléfonos móviles de los dos jóvenes fueron confiscados.

La Policía de Renania del Norte-Westfalia en Colonia publicó en Facebook una imagen del robot rojo y dorado tirado en el suelo.

El robot, que según se dijo medía 120 cm (aproximadamente 3 pies y 11 pulgadas) de altura, llevaba una camiseta sin mangas blanca, pantalones deportivos negros y una cadena dorada y gafas de sol. También tenía lo que parece ser un bigote falso.

Videos que circularon por internet muestran a dos jóvenes escoltando al robot hacia un grupo de mujeres, chocando con una y abrazando a otras, en una animada calle nocturna.

Uno de los hombres le grita repetidamente al robot y lo tira hacia atrás después de que hace gestos sexuales, lo que provoca risas entre las personas de la zona.

El martes, en la cuenta de Facebook de la policía, los agentes criticaron los comentarios inapropiados y advirtieron que compartir o bromear sobre este tipo de incidentes puede agravar el impacto en cualquier víctima.