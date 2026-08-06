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SAO PAULO (AP) — La policía federal de Brasil acusó formalmente el jueves a 16 empleados actuales y antiguos de la aerolínea Voepass por la caída de avión del 9 de agosto de 2024 que mató a las 62 personas a bordo. Los investigadores señalaron varios presuntos actos de mala praxis, omisión y negligencia por parte de la empresa.

Policía federal acusa a empleados de Voepass por accidente aéreo

El propietario y presidente de Voepass, José Luiz Felicio Filho, figura entre los acusados por el suceso, que ocurrió en la ciudad de Vinhedo, a las afueras de Sao Paulo. Los fiscales locales aún deben decidir si él y los demás serán imputados en una fecha por determinar.

La policía federal de Brasil también acusó a otros 15 empleados actuales y anteriores de Voepass de poner en peligro el tráfico aéreo resultante en un desastre mortal, un delito que podría llevarlos a prisión por hasta 12 años. Entre los cargos adicionales contra algunos integrantes del grupo figura la omisión de fallas técnicas en los libros de registro de las aeronaves.

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El acontecimiento ocurrió cuando el ATR 72-500 turbohélice bimotor, que cubría la ruta desde Cascavel, en el estado sureño de Paraná, hacia el aeropuerto internacional de Guarulhos, se precipitó 3.900 metros (13.000 pies) hasta el patio trasero de un condominio cerrado, causando la muerte de 58 pasajeros y cuatro tripulantes.

Fallas técnicas y negligencia en accidente aéreo de Voepass en Sao Paulo

Los investigadores añadieron que los registradores de datos de la aeronave mostraron que su sistema de deshielo falló repetidamente o fue activado y desactivado manualmente durante 136 vuelos.

El investigador de la policía federal André Ribeiro manifestó que se autorizó de manera irregular el despegue de la aeronave hacia condiciones severas de congelamiento ya conocidas, pese a que había presentado fallas del sistema de deshielo en tres vuelos anteriores ese mismo día.

"Esto marca un antes y un después en los desastres por accidentes aéreos aquí", declaró Ribeiro. Sugirió que los fiscales deberían examinar nuevas acusaciones contra la agencia de aviación del gobierno de Brasil, la ANAC.

Los hallazgos de la policía federal se anunciaron en una conferencia de prensa tras una investigación de dos años. La fuerza concluyó que omisiones deliberadas, prácticas de mantenimiento inadecuadas y fallas organizacionales contribuyeron directamente a enviar la aeronave a condiciones meteorológicas peligrosas.

El mes pasado, una investigación de la fuerza aérea brasileña confirmó que una combinación de condiciones severas de congelamiento, así como fallas de sistemas mecánicos y distracciones de los pilotos, contribuyó al accidente aéreo más mortífero del país desde 2007.