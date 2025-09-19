Policía mata a tiros a exlíder rebelde en Haití

PUERTO PRÍNCIPE.- Agentes policiales mataron al exlíder rebelde Wilfort Ferdinand después que abrió fuego en un puesto de control policial, informó el jueves un portavoz de la Policía Nacional de Haití.

El hecho ocurrió en la ciudad costera de Gonaïves a principios de esta semana, declaró el portavoz de la policía Michel-Ange Louis Jeune.

Ferdinand era el presunto líder de una banda que complementó un papel clave en el levantamiento de 2004 que derrocó al expresidente Jean-Bertrand Aristide.

“La policía no tenía intención de matar a nadie”, dijo Jeune a The Associated Press.

Relató que Ferdinand se había acercado al puesto de control en un coche con vidrios polarizados, solo para retroceder y luego abrir fuego contra los oficiales, quienes respondieron al fuego y lo mataron a él ya una persona no identificada que viajaba con él.

Jeune explicó que se trataba de un puesto de control rutinario destinado a reprimir la banda Kokorat San Ras, que opera en la región de Artibonite y es conocida por su extrema violencia.

Los medios locales informaron que poco después del asesinato, se escucharon intensos disparos en la zona.