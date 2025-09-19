Exigen mineros acciones contra saqueo

LA PAZ, Bolivia.- Una marcha masiva de trabajadores de minas estatales de Bolivia paralizó el jueves el centro de La Paz exigiendo al gobierno que tome acciones en contra de la minería ilegal, la invasión de predios, así como el saqueo de los recursos.

La manifestación de centenares de obreros ataviados con sus cascos y pequeñas banderas bolivianas fue convocada por la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y partió desde El Alto, una populosa localidad colindante con La Paz.

Con detonación de pequeñas cargas de dinamita los trabajadores de las minas estatales se abrieron paso hacia el centro de la capital, cerca a la plaza donde se encuentra el poder político de Bolivia. Además llevaban pancartas que decían “Respeto a las áreas de trabajo” en alusión a la extracción clandestina que tiene como foco el norte de Bolivia.

Andrés Paye, dirigente de la federación, explicó a los medios de prensa que las minas estatales han sido invadidas por ladrones y buscadores privados que no respetan las áreas de trabajo de los agremiados.

Paye cuestionó a la justicia y al gobierno del presidente Luis Arce que no haya procesos penales abiertos sobre el conflicto de límites en minas. También destacó la ausencia de detenidos por los casos de robo de mineral en los yacimientos estatales y que traen perdidas millonarias.