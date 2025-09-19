Miles protestan contra gobierno francés

PARÍS.- Marchando con millares de otros manifestantes en París, la enfermera del hospital Aya Touré captó el sentimiento de muchos de ellos que salieron a las calles de toda Francia el jueves contra el gobierno del presidente Emmanuel Macron.

“Hartos. Realmente, realmente hartos”, dijo. “Esas personas que nos gobiernan, no tienen idea de los problemas de la vida real. Estamos pagando el precio”.

Las huelgas que paralizaron el metro de París y perturbaron otros servicios, junto con manifestaciones en todo el país que terminaron en enfrentamientos esporádicos con la policía que disparó ráfagas de gas lacrimógeno, dieron voz a las quejas generalizadas de que ocho años de liderazgo del presidente proempresarial de Francia han beneficiado a muy pocas personas y perjudicado a demasiadas.

La jornada de agitación en la segunda economía más grande de la UE tenía como objetivo aumentar la presión sobre el nuevo primer ministro Sébastien Lecornu y Macron. Están involucrados en una batalla intensa tanto en el Parlamento como en las calles sobre cómo tapar los agujeros en las finanzas de Francia, con opositores luchando contra propuestas para recortar el gasto en servicios.

