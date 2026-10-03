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Márquez apuesta por Giménez ante Estados Unidos; Mora queda fuera

Lozano causó baja por una molestia muscular y Gilberto Mora no aparece entre los suplentes.

Por Pulso Online

Octubre 03, 2026 07:30 p.m.
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Márquez apuesta por Giménez ante Estados Unidos; Mora queda fuera
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      CIUDAD DE MÉXICO.— Santiago Giménez encabezará el ataque de la Selección Mexicana frente a Estados Unidos, en el partido de este sábado en el que Rafael Márquez buscará su primera victoria como entrenador del Tri, después de los empates contra Colombia y Perú.

      La alineación combina futbolistas con experiencia en la selección y jóvenes que buscan consolidarse. Entre las novedades está Santiago Sandoval en el mediocampo, mientras que Gilberto Mora quedó fuera de la convocatoria para el encuentro: no aparece en el once inicial ni en la banca.

      La ausencia de Mora ocurre pese a que Márquez había señalado que el jugador mostraba avances en su recuperación física y que sería elegible para enfrentar al conjunto estadounidense.

      Otra baja es la de Hirving "Chucky" Lozano, quien presentó una molestia en los isquiotibiales izquierdos, confirmada horas antes del partido.

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      El once de México

      Raúl Rangel estará en la portería. La defensa estará integrada por Israel Reyes, Diego Campillo, Johan Vásquez y Jesús Gallardo.

      En el mediocampo jugarán Luis Romo, Erik Lira y Santiago Sandoval, mientras que Orbelín Pineda y Roberto Alvarado acompañarán a Santiago Giménez en el ataque.

      Como suplentes aparecen Óscar García, Jorge Sánchez, Víctor Guzmán, Álvaro Fidalgo, Germán Berterame, Dagoberto Espinoza, Armando González, Ángel Márquez, Obed Vargas, Denzell García, Mateo Chávez, Hugo Camberos, Luis Chávez, Isaías Violante y Everardo López.

      El duelo ante Estados Unidos, uno de los principales rivales de México en la Concacaf, representa una nueva oportunidad para que Márquez consiga su primer triunfo al frente de la selección nacional.

      Con información de EL UNIVERSAL.

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