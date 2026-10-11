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Policía reprime protestas en India

Mientras crece la indignación contra Modi y funcionario electoral

Por AP

Octubre 11, 2026 03:00 a.m.
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Policía reprime protestas en India
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      Nueva Delhi.- Las autoridades indias desplegaron un amplio operativo de seguridad en toda Nueva Delhi y detuvieron a miles de manifestantes el sábado, mientras el movimiento juvenil "Cucaracha" trataba de intensificar una campaña nacional contra una revisión polémica del censo electoral que ha alimentado la indignación contra el gobierno nacionalista hindú del primer ministro, Narendra Modi, y contra las autoridades electorales.

      La policía se movilizó para disolver la manifestación antes de que pudiera comenzar: interceptó a los manifestantes antes de que llegarsen a Jantar Mantar —el lugar designado para protestas en el corazón de la capital india—, ahuyentó a algunos y detuvo a muchos otros. Algunos arrastrados fueron antes de que los metieran en vehículos policiales para llevarlos a centros de detención temporales. Varios líderes del movimiento "Cucaracha", legisladores de la oposición y activistas estudiantiles fueron detenidos antes de llegar al lugar, lo que prácticamente neutralizó la protesta antes de su inicio.

      La ofensiva se extendió más allá del recinto: las autoridades detuvieron autobuses, automóviles y otros vehículos en puestos de control en los accesos a la Nueva Delhi y los registradores en busca de manifestantes.

      Los líderes del movimiento "Cucaracha" Abhijeet Dipke, Saurav Das y Ashutosh Ranka, que se esperaba que estuvieran al frente de la protesta, fueron detenidos tras aterrizar en el aeropuerto de Delhi procedente de Mumbai el sábado. Un video compartido por el Partido Popular Cucaracha, en X mostraba a policías abordando el avión y arrestando a los tres hombres.

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      A través de altavoces alrededor del lugar de la protesta se advirtió de la prohibición de reuniones de cinco o más personas en partes de Nueva Delhi.

      Aun así, algunos manifestantes lograron atravesar los cordones policiales y corear consignas contra Modi y las autoridades electorales antes de ser detenidos.

      "Somos una democracia pero las protestas pacíficas están siendo aplastadas por la fuerza. ¿Acaso no deberíamos luchar por nuestros derechos?", dijo Tanya Negi, una estudiante universitaria que viajó desde Mumbai con dos amigas y llegó temprano el sábado. "¿Por qué Modi tiene miedo de los jóvenes de la India?".

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