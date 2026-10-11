Polonia, sacudida por tercer ataque escolar

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Varsovia, Polonia.- Un tercer ataque en una escuela polaca en menos de una semana tuvo lugar el sábado, informó la policía, cuando una mujer de 21 años hirió a tres personas dentro de una institución educativa en Varsovia.

El atacante utilizó un "objeto peligroso" para agredir a una mujer de 17 años y terminó hiriendo a otras dos personas, de 17 y 24 años respectivamente, dijo a The Associated Press Jakub Filipiak, portavoz de la policía en la capital polaca. Ninguna de las heridas ponía en peligro la vida.

La policía no identificó la institución educativa, pero dijo que estaba abierta en sábado porque es un centro de educación superior. El atacante no conoció a ninguna de las víctimas, añadió.

El ataque ocurrió después de que la policía reportó el sábado la detención de 76 personas en toda Polonia e indicó que revisó casi 50,000 escuelas, parte de las medidas para evitar más violencia tras dos ataques en centros educativos previamente en la semana.

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Las escuelas del país refuerzan la seguridad el viernes: algunos suspendieron las clases, muchos padres dejaron a sus hijos en casa y se desplegaron patrullas policiales en otras luego de esos dos ataques en centros escolares, los cuales dejaron un fallecido y varios heridos, incluidos niños.

El miércoles, un alumno de 19 años de una escuela de formación profesional en la provincia de Mazovia, en el centro de Polonia, atacó a compañeros, docentes y transeúntes con un objeto punzante, e hirió a nueve personas antes de huir y ser detenido cerca. Al día siguiente, un joven de 15 años mató a un conserje escolar e hirió a otras dos personas en un ataque con cuchillo en su antigua escuela, en la misma provincia.

Las agresiones, perpetradas por ciudadanos polacos, conmocionaron a un país donde la violencia escolar a manos de menores es un fenómeno nuevo.