Por eso luchamos hoy, dice Trump

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Washington.- El presidente Donald Trump conmemoró el viernes el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre en una ceremonia en el Pentágono, al recordar las vidas perdidas cuando milicianos de Al Qaeda secuestraron aviones y mataron a casi 3,000 personas en tres lugares, alterando la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos.

Trump y la primera dama, Melania Trump, escucharon mientras se leían en voz alta los nombres de las 184 personas asesinadas ese día en el Pentágono, con el tañido de una campana entre cada uno. En sus declaraciones, el mandatario relató las historias de varias de las víctimas e insistió en que ese momento ha llevado a fortalecer la determinación estadounidense.

"Nunca, jamás olvidaremos", afirmó Trump. "Por eso luchamos hoy. No tenemos opción".

Trump rinde homenaje

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Trump inició sus declaraciones al recordar el sentido de unidad estadounidense tras los atentados. "En esos días aterradores después de los ataques, vimos el auténtico espíritu de nuestra nación", señaló. "Ese día, todos éramos neoyorquinos. Cada uno de nosotros. Todos éramos neoyorquinos. Éramos una familia".

El presidente y su secretario de Defensa buscaron conectar los hechos del 11 de septiembre con la guerra contra Irán. Trump rindió homenaje a los militares "que trabajan ahora mismo para garantizar que el patrocinador número 1 del terrorismo en el mundo, Irán, nunca, jamás tenga un arma nuclear".

En las conmemoraciones del viernes también hubo un grado de reflexión sobre si los ataques del 11 de septiembre, los más mortíferos en Estados Unidos, pudieron haber sido evitados.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo en una ceremonia en la sede de su agencia que era un momento para considerar el éxito de su departamento, creado tras los atentados, y que ha "evitado que vuelva a ocurrir".

Aun así, Mullin señaló que Osama bin Laden, artífice de los atentados, había lanzado "disparos de advertencia" en los años anteriores al 11 de septiembre.

Condoleezza Rice, quien se desempeñaba como asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca el 11 de septiembre, participó en la conmemoración del viernes en el Pentágono. En sus declaraciones, reconoció que todavía siente un profundo dolor porque "quienes ocupamos puestos de autoridad ese día no vimos a tiempo la naturaleza del peligro para prevenir el ataque del 11 de septiembre".