Portugal se prepara para tormenta Charles
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Las autoridades portuguesas alertaron de que mantienen los avisos ante la llegada de la borrasca Charles al territorio peninsular, pese a la ligera mejora de las previsiones meteorológicas, y recordaron que sus peores efectos todavía no se han producido.
La Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil alertó que sus efectos aumentarán en el sur del país, en las regiones del Alentejo y el Algarve. En las últimas doce horas han registrado en el territorio peninsular 538 incidencias, relacionadas con caídas de árboles, movimientos de tierra, inundaciones y limpiezas de vías.
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