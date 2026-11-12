Portugal se prepara para tormenta Charles

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Las autoridades portuguesas alertaron de que mantienen los avisos ante la llegada de la borrasca Charles al territorio peninsular, pese a la ligera mejora de las previsiones meteorológicas, y recordaron que sus peores efectos todavía no se han producido.

La Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil alertó que sus efectos aumentarán en el sur del país, en las regiones del Alentejo y el Algarve. En las últimas doce horas han registrado en el territorio peninsular 538 incidencias, relacionadas con caídas de árboles, movimientos de tierra, inundaciones y limpiezas de vías.