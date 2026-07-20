Precios de gasolina en EE.UU. suben por conflicto con Irán

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NUEVA YORK (AP) — Los precios de la gasolina en Estados Unidos volvieron a subir el lunes hasta un promedio de 4 dólares por galón, al tiempo que los combates más recientes de Washington e Irán renuevan la presión sobre el flujo de combustible en todo el mundo.

Precios actuales y variación regional

Según la federación de clubes automovilísticos AAA, el promedio nacional de un galón (3,8 litros) de gasolina regular vuelve a situarse apenas por encima de la marca de 4 dólares. Eso es alrededor de 13 centavos de dólar más caro que hace una semana, y mucho más alto que donde estaban los precios en las gasolineras en esta misma época del año pasado, cuando los conductores estadounidenses podían cargar el tanque por un promedio de unos 3,14 dólares por galón.

La guerra de Estados Unidos e Israel con Irán sumió al mundo en una crisis energética global, en particular porque el costo del crudo —el principal ingrediente de la gasolina— se disparó debido a interrupciones en la cadena de suministro y la producción en todo Oriente Medio.

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Los precios de la energía se enfriaron el mes pasado, cuando Washington y Teherán alcanzaron un acuerdo provisional destinado a poner fin permanentemente a sus combates y reactivar el tránsito en el crucial estrecho de Ormuz. Pero ese acuerdo de paz ahora se ha venido abajo —con Estados Unidos intensificando el lunes los ataques aéreos contra Irán, que ha respondido lanzando sus propios ataques contra aliados estadounidenses en la región. Y los flujos de petróleo en gran medida vuelven a estancarse.

Muchas miradas están puestas en la Casa Blanca. Antes de co-lanzar la guerra a finales de febrero, el presidente Donald Trump llegó a presumir de mantener bajos los precios de la gasolina —y mostró su frustración el mes pasado porque no estaban bajando tan rápido como el costo del crudo. Si los precios continúan repuntando, la gasolina cara probablemente estará entre las principales preocupaciones de los votantes durante las elecciones intermedias de este noviembre.

Respuesta oficial y perspectivas futuras

Esto es lo que sabemos.

Dónde están los precios de la gasolina hoy

De nuevo, los precios de la gasolina en Estados Unidos han vuelto a situarse en la marca de 4 dólares. Pero esa cifra es un promedio nacional, lo que significa que los conductores en algunos estados han estado pagando bastante más de 4 dólares por galón desde hace tiempo, y otros pagan menos.

California siguió teniendo el lunes la gasolina más cara del país, con un promedio de casi 5,50 dólares por galón —seguida de casi 5,42 dólares en Hawai y 5,01 dólares en el estado de Washington, según AAA. Por su parte, estados como Indiana y Mississippi tienen promedios más cercanos a 3,35 y 3,57 dólares, respectivamente. Los precios varían entre estados debido a factores que van desde la oferta cercana hasta diferentes tasas impositivas.

El crudo es el principal ingrediente de la gasolina, y su costo constituye la mayor parte de lo que los consumidores pagan en la gasolinera. Hay un pequeño retraso porque las refinerías compran crudo por adelantado, y las entregas de ese petróleo toman tiempo. Pero los precios más recientes de la gasolina siguen un repunte en los costos del petróleo observado en las últimas semanas. El precio del crudo Brent, el referente internacional, osciló el lunes entre aproximadamente 86 y 91 dólares por barril —en comparación con cerca de 72 dólares a principios de julio.

El petróleo ha sido volátil a lo largo del curso de la guerra, con precios disparándose más rápidamente en los primeros días del conflicto. En marzo, el Brent subió hasta casi 120 dólares por barril. Por otro lado, los precios de la gasolina en Estados Unidos alcanzaron un récord de cuatro años de más de 4,50 dólares por galón en mayo.

El promedio nacional cayó hasta 3,79 dólares por galón a principios de este mes. Y el último giro está provocando mareos a algunos conductores.

"Estoy en las últimas gotas de gasolina", dijo Litza Mavrothalasitis, residente de Chicago, al llenar su tanque el lunes, y añadió que se sorprendió al ver lo alto que había vuelto a subir. "Fue simplemente increíble. Pensé que por fin nos estábamos calmando".

Jacob Fisher, otro residente de Chicago que estaba comprando gasolina el lunes, añadió que pensar en lo que hay detrás de estos mayores costos de combustible "me enoja".

"Una guerra sin sentido en Irán, y nuestro gobierno actual está alimentando mucho de esto, lo cual es terrible", dijo Fisher. "No está sirviendo al pueblo estadounidense. Tampoco le sirve a ningún lugar en todo el mundo".

La portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, dijo en un comunicado el lunes que "los precios del petróleo y la gasolina se desplomarán de nuevo a niveles previos al conflicto" a medida que el ejército estadounidense degrade la capacidad de Irán para atacar embarcaciones e interrumpir el comercio en el estrecho de Ormuz —por donde, en tiempos de paz, navegaba aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.

"El presidente Trump sigue comprometido con desatar el dominio energético estadounidense, recortar costos y poner más dinero de vuelta en los bolsillos de las familias estadounidenses trabajadoras", añadió Rogers.

Aun así, la escalada de ataques y la confusión sobre el control futuro de Ormuz han avivado la incertidumbre.

El tránsito en la vía fluvial clave se ha estancado —y analistas de S&P Global Energy señalaron el lunes que los cruces de embarcaciones cayeron 50% la semana pasada en comparación con la semana anterior.

"El continuo predominio de embarcaciones vinculadas a Irán y sancionadas sugiere que los armadores convencionales siguen siendo cautelosos a la hora de transitar la vía fluvial", añadieron los analistas.

Incluso si los combates terminan, expertos han advertido repetidamente que podrían pasar meses, si no más, para que las cadenas de suministro vuelvan a niveles previos a la guerra. El mes pasado, S&P Global Energy dijo que no esperaba que la producción de petróleo del Golfo Pérsico se recuperara plenamente hasta al menos el primer trimestre de 2027.

La gasolina no es la única necesidad que se está encareciendo

Más allá de la gasolina, combustibles como el diésel —que impulsa muchos camiones de carga y de larga distancia— también vuelven a subir. El lunes, el diésel promedió casi 5,11 dólares por galón en Estados Unidos, según AAA, frente a 4,88 dólares hace apenas una semana.

Los hogares estadounidenses ya han pagado colectivamente casi 71.100 millones de dólares en costos adicionales sólo por gasolina y diésel desde que comenzó la guerra, según un rastreador en línea de la Watson School of International and Public Affairs de la Universidad Brown.

Más allá del dolor en la gasolinera, los precios más altos del combustible elevan los costos de transporte en las empresas. Y la escasez de otras necesidades básicas —como los fertilizantes— también ha empeorado en medio de la guerra. Los comestibles, los boletos de avión e incluso bienes como condones y zapatos se han encarecido en los últimos meses.

Los shocks de oferta han sido aún más marcados en lugares que dependen más de las importaciones desde Oriente Medio —en particular países de Asia y África.