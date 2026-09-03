Protestan por la crisis en Ceuta

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Madrid/Barcelona/Ceuta.- Miles de personas se han manifestado en varias localidades españolas en apoyo a los habitantes de la ciudad española de Ceuta (en el norte de África) y en protesta por la crisis desatada por la entrada de más de 70,000 migrantes los pasados días 30 y 31 de julio.

La ciudad, fronteriza de Marruecos, vive una grave crisis socioeconómica y problemas de seguridad desde hace más de un mes ya que, aunque la mayoría de las personas que entraron en la ciudad regresaron posteriormente a Marruecos, unas 5,000, entre inmigrantes magrebíes y subsaharianos, permanecen aún en la localidad, según los datos del Gobierno español.

En Madrid, los líderes del principal partido de la oposición (el conservador PP) y los del ultraderechista VOX se han sumado a la movilización y los manifestantes han reclamado a gritos la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), ha leído un manifiesto en defensa de la españolidad de Ceuta y de la integridad territorial de España.

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"Cuando una frontera está en riesgo, toda España debe estar detrás", ha afirmado Almeida, mientras en la plaza se sucedían los insultos a Sánchez.

"Ceuta somos todos", ha clamado el alcalde madrileño antes de concluir con un "Viva Ceuta, viva España".

En Ceuta, miles de ceutíes, en una cifra superior a las 25,000 personas, se han echado a la calle en esta jornada que era festiva en la ciudad al ser el "Día de la Autonomía", todos ellos con banderas de España y de Ceuta. La manifestación ha recorrido las calles bajo el lema ´Ceuta no se vende, Ceuta se defiende´.

La convocatoria, la más multitudinaria de su historia reciente, pretende trasladar un mensaje de unidad y defensa de Ceuta, así como reclamar una respuesta ante las circunstancias que atraviesa.

Además de la concentración en Cibeles, Madrid ha vivido una multitudinaria concentración en apoyo a Ceuta frente al Congreso de los Diputados, que acabó disuelta por enfrentamientos con grupos ultra y con cuatro detenidos y cuatro policías heridos.

En Barcelona, dos concentraciones de signo contrario han coincidido en el centro de la ciudad, separadas por un amplio dispositivo policial.