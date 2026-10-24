Mejora ficticia > Vergüenza internacional

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Existe una fuerte discordancia entre el discurso oficial que habla de una baja casi generalizada en los delitos registrados en San Luis Potosí y las quejas de sectores afectados por ciertos crímenes específicos, que insisten en que no existe tal mejora.

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Es el caso de las organizaciones transportistas, que acusan que este delito sigue siendo un azote para esa actividad y, más allá, las estadísticas independientes, como las de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que ubican al estado en la cima de la lista de unidades de carga robadas que contaban con un seguro.

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Los transportistas acusan serias deficiencias de autoridades de los tres niveles, marcadamente la Guardia Nacional, que no han logrado erradicar de las carreteras potosinas a las bandas de asaltantes.

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Y esa ineficiencia tendrá un costo, con una protesta de transportistas prevista para el próximo lunes, que seguramente afectará la circulación de la carretera 57.

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El Congreso potosino logra relevancia internacional... pero en sentido negativo. La Sociedad Interamericana de Prensa, la máxima instancia intercontinental en la materia, sesiona en Bogotá, Colombia, en donde lanzó el informe de su asamblea número 82.

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En el recuento de países, en México se hace notar, desde luego, la peligrosidad que existe en el país para ejercer el oficio.

El reporte habla de tres periodistas asesinados y de varias agresiones contra reporteros al momento de ejercer sus labores,

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Pero inmediatamente después, la SIP advierte que "otro foco de preocupación fue el uso de disposiciones legales y procedimientos judiciales con posibles efectos inhibitorios sobre la actividad periodística".

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Para desprestigio del Legislativo estatal, la SIP recuerda que "el caso más relevante fue en San Luis Potosí, donde la denominada "Ley Serrano", relacionada con el uso de inteligencia artificial, derivó en procesos contra periodistas".

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El organismo recuerda que hubo organizaciones de libertad de expresión cuestionaron conceptos considerados amplios y advirtieron sobre su posible utilización contra voces críticas. La CIDH manifestó preocupación por los procedimientos derivados de esta legislación.

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La mala fama de la intentona censora rebasa fronteras y avergüenza no sólo al estado, sino al

país completo.

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La prensa nacional dio cuenta de qué ha sucedido con el exaspirante a la gubernatura, Gerardo Sánchez Zumaya, luego de su abandono a la carrera por el 27.

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Citando a la dirigencia del PT, la información señalaba que el huasteco habría huido del país, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera, congelara cuentas bancarias de él y de otros parientes y colaboradores, en investigaciones relacionadas con el combate al contrabando de combustible.