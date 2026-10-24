logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Messi recibe el Princesa de Asturias

Fotogalería

Messi recibe el Princesa de Asturias

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Matan a 7 a tiros en iglesia

Sujetos dispararon contra iglesia greco-ortodoxa en Karak, Jordania

Por AP

Octubre 24, 2026 03:00 a.m.
A
Matan a 7 a tiros en iglesia
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Jerusalén, Israel.- Hombres armados abrieron fuego durante un funeral en una iglesia en Jordania el viernes, matando a siete personas e hiriendo a otras 40, informaron las autoridades.

      El tiroteo ocurrió en una iglesia greco-ortodoxa en Karak, a 180 kilómetros al sur de Amán.

      Jordania declaró tres días de luto nacional.

      Imágenes transmitidas por la televisión estatal jordana muestran a dos hombres con pistolas acercándose a la iglesia y disparando. Luego aparece un tercer hombre que parece estar sosteniendo un fusil semiautomático y abre fuego, y los tres luego corren hacia la iglesia.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Imágenes de video tomadas por testigos muestran vidrios rotos y charcos de sangre en el suelo de la iglesia.

      Dorgham Halasa, quien estaba entre los dolientes dentro de la iglesia, relató que un intenso tiroteo se estalló 15 minutos después de que el funeral había comenzado, y luego la gente empezó a correr. "Fue una situación extraña, y un intenso tiroteo", contó.

      No vio a los agresores, pero dijo que otras personas informaron haber visto a cuatro de ellos. The Associated Press no pudo verificar de forma independiente el número de agresores, y los servicios de seguridad de Jordania no han dado detalles.

      El suceso fue "perpetrado por agresores desconocidos", indicó el gobierno en un comunicado, pero no reveló si alguno fue capturado o abatido. Señaló que "las investigaciones están en marcha a toda velocidad".

      El ministro de Salud de Jordania, Ibrahim al-Budour, informó que dos de los heridos están en estado crítico.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Expertos de la ONU reconocen Ley contra el Feminicidio en México
        Expertos de la ONU reconocen Ley contra el Feminicidio en México

        Expertos de la ONU reconocen Ley contra el Feminicidio en México

        SLP

        El Universal

        Expertos insistieron en proteger a mujeres transgénero y trabajadoras sexuales en la ley.

        Afirma Trump que está cerca un acuerdo comercial con México
        Afirma Trump que está cerca un acuerdo comercial con México

        Afirma Trump que está cerca un acuerdo comercial con México

        SLP

        EFE

        Los aranceles sobre acero, aluminio y automóviles son el foco principal de las negociaciones

        Fuerte sismo en el Tíbet chino mata a 16 personas
        Fuerte sismo en el Tíbet chino mata a 16 personas

        Fuerte sismo en el Tíbet chino mata a 16 personas

        SLP

        AP

        El movimiento magnitud 7 derrumba decenas de casas

        Fallece un francés por virus shamonda
        Fallece un francés por virus shamonda

        Fallece un francés por virus shamonda

        SLP

        AP

        Es el primer caso humano del virus ganadero que se creía que no se transmitía a personas