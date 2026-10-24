Matan a 7 a tiros en iglesia

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Jerusalén, Israel.- Hombres armados abrieron fuego durante un funeral en una iglesia en Jordania el viernes, matando a siete personas e hiriendo a otras 40, informaron las autoridades.

El tiroteo ocurrió en una iglesia greco-ortodoxa en Karak, a 180 kilómetros al sur de Amán.

Jordania declaró tres días de luto nacional.

Imágenes transmitidas por la televisión estatal jordana muestran a dos hombres con pistolas acercándose a la iglesia y disparando. Luego aparece un tercer hombre que parece estar sosteniendo un fusil semiautomático y abre fuego, y los tres luego corren hacia la iglesia.

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Imágenes de video tomadas por testigos muestran vidrios rotos y charcos de sangre en el suelo de la iglesia.

Dorgham Halasa, quien estaba entre los dolientes dentro de la iglesia, relató que un intenso tiroteo se estalló 15 minutos después de que el funeral había comenzado, y luego la gente empezó a correr. "Fue una situación extraña, y un intenso tiroteo", contó.

No vio a los agresores, pero dijo que otras personas informaron haber visto a cuatro de ellos. The Associated Press no pudo verificar de forma independiente el número de agresores, y los servicios de seguridad de Jordania no han dado detalles.

El suceso fue "perpetrado por agresores desconocidos", indicó el gobierno en un comunicado, pero no reveló si alguno fue capturado o abatido. Señaló que "las investigaciones están en marcha a toda velocidad".

El ministro de Salud de Jordania, Ibrahim al-Budour, informó que dos de los heridos están en estado crítico.