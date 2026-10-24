Cambios en Modalidad 40 afectará a trabajadores

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La reforma al sistema de pensiones conocido como Modalidad 40 sí va a perjudicar a los trabajadores inscritos en el IMSS que venían haciendo sus aportaciones para que se cumpliera con ese fin, informó la presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ana María Abascal Sainz.

Coparmex alerta sobre impacto en trabajadores

"Obviamente afecta porque las personas que ya están aplicando la modalidad que han estado pagando durante años, sí les va a afectar".

Precisó que en cierta manera, el cambio a la Modalidad 40 impondrá ciertas reglas que limitan la cantidad de dinero a entregar a las personas beneficiarias de la Modalidad 40 que no hayan realizado los trámites o que estén en proceso, o en su caso que tengan la intención de ingresar a ese esquema.

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Detalles sobre la reforma y sus consecuencias

Recordó que finalmente, la reforma es el equivalente a que no estuviera vigente la Modalidad 40, porque se basará en los últimos cinco años de percepción salarial vigente.

Añadió que se trata de que las pensiones sean parejas para todos, pero entonces habrá que reflexionar acerca de a dónde se van esas pensiones y a dónde se van esas contribuciones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Precisó que el punto clave no es tanto la Modalidad 40 sino que todos los trabajadores inscritos en el Seguro Social tengan un salario digno y justo, que cubra sus necesidades, pero también el eje rector es que el sistema de salud se fortalezca, porque mientras no haya salud, seguridad y educación en México no vamos a avanzar.

Precisó que es probable que la reforma se deba a una reestructura interna del IMSS, y será lo que se vea en los próximos meses con la supresión de las condiciones de la Modalidad 40 que regían hasta el martes pasado.