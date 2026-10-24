Sufrido triunfo del ADSL

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Después de siete años y siete meses, Atlético de San Luis y Atlante volvieron a enfrentarse en una cancha, en un duelo que terminó con una victoria dramática para el conjunto potosino. Con un golazo de Benjamín Galdames y una actuación determinante del guardameta Gibrán Lajud, los rojiblancos derrotaron 1-0 a los Potros de Hierro en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México, durante la Jornada 14 del Apertura 2026.

El encuentro comenzó con intensidad y aproximaciones en ambas porterías. Atlante generó peligro al minuto 4 con un disparo de Edgar Jiménez desde fuera del área, mientras que Atlético de San Luis respondió al 8´ con un intento de Rafael Llorente que fue bloqueado por la defensa local. Al 21´, Luis Fuentes conectó un remate de cabeza que pasó cerca del arco potosino y, tres minutos después, David Rodríguez obligó al guardameta azulgrana a desviar su disparo de zurda a tiro de esquina.

Los potosinos mantuvieron la búsqueda del gol y al minuto 34 Felipe Mora estuvo cerca de abrir el marcador con un remate dentro del área, pero el arquero atlantista evitó la anotación. En la recta final de la primera mitad, Gibrán Lajud comenzó a cobrar protagonismo con dos intervenciones importantes para mantener su portería en cero. En el complemento, el guardameta volvió a responder ante una nueva llegada de los locales, enviando el balón a tiro de esquina y sosteniendo el empate sin goles.

La diferencia llegó al minuto 57, cuando el técnico Diego Mejía decidió darle ingreso a Benjamín Galdames. Apenas un minuto después, el atacante recibió la oportunidad de disparar desde fuera del área y sacó un potente derechazo que se incrustó en el ángulo, dejando sin posibilidades al arquero de Atlante. La anotación rompió el equilibrio del encuentro y puso el 1-0 a favor del Atlético de San Luis, que a partir de ese momento se concentró en conservar la ventaja ante la presión de los Potros.

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Atlante buscó reaccionar, pero la defensa potosina y las intervenciones de Lajud evitaron el empate. Al minuto 70, del Potosino canterano de los Tuzos Eugenio Pizzuto probó desde media distancia, aunque su disparo se fue por encima del arco. Mejía realizó modificaciones con los ingresos de Johan Caicedo y Santiago Muñoz para mantener la intensidad, y al 83´ el guardameta rojiblanco volvió a aparecer con una atajada que mandó el balón a tiro de esquina.

El momento decisivo llegó en tiempo agregado, cuando al minuto 91 el árbitro acudió al VAR para revisar una posible pena máxima a favor de Atlante. Tras analizar la jugada, confirmó el penalti y Walter Clar tuvo la oportunidad de igualar el marcador, pero Gibrán Lajud atajó el disparo y aseguró el triunfo potosino. Con los tres puntos, Atlético de San Luis llegó a 19 unidades y quedó momentáneamente en el décimo puesto, a un punto de Querétaro, que ocupaba la octava posición con 20. Los rojiblancos volverán al Estadio Libertad Financiera el viernes 30 de octubre para recibir al Atlas, en busca de acercarse a los puestos de liguilla.