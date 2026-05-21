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Putin y Xi elogian sus lazos estratégicos

Por AP

Mayo 21, 2026 03:00 a.m.
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Putin y Xi elogian sus lazos estratégicos

Beijing, China.- El presidente ruso Vladímir Putin y su homólogo chino Xi Jinping elogiaron sus lazos estratégicos y el creciente comercio de energía, en una reunión en Beijing, apenas unos días después de la visita del presidente estadounidense Donald Trump al país.

Putin y Xi supervisaron la firma de más de 40 acuerdos de cooperación en áreas como comercio, tecnología e intercambio de medios. Destacaron el aumento de su comercio, especialmente en petróleo y gas natural, y se mostraron alineados en cuestiones internacionales.

Los lazos entre China y Rusia han alcanzado "el nivel más alto de la historia", dijo Xi tras de la ceremonia de firma, cuando hablaba con miembros de las delegaciones y reporteros. Beijing y Moscú acordaron también prorrogar un tratado de amistad firmado por primera vez en 2001.

Putin dijo a los presentes que "el motor de la cooperación económica es la colaboración ruso-china en el sector energético".

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"Durante ´la crisis en Oriente Medio´, Rusia sigue manteniendo su papel como un proveedor fiable de recursos, y China sigue siendo un consumidor responsable de estos recursos", añadió Putin, en una aparente referencia a la guerra de Estados Unidos con Irán.

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