Raúl Castro fue imputado por EU

Miami, Flo.- Raúl Castro, expresidente cubano y hermano menor de Fidel Castro, fue imputado este miércoles por Estados Unidos bajo cargos que incluyen el asesinato de estadounidenses, una decisión ampliamente celebrada por el exilio cubano, pero refutado por el gobierno de Cuba tras asegurar que no posee fundamento jurídico.

El Departamento de Justicia estadounidense hizo pública la acusación, que había sido presentada en abril ante una corte federal de Florida, pero había permanecido en secreto, e imputó a Castro por el derribo de dos aeronaves de la organización humanitaria ´Hermanos al Rescate´ en 1996.

Los cargos, disponibles en línea y que también fueron revelados por el fiscal general interino, Todd Blanche, durante un evento en Miami, atribuyen al expresidente cubano los delitos de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves por la muerte de cuatro aviadores -tres ciudadanos de EU y el otro residente legal- de esa organización.

El incidente tuvo lugar hace 30 años, cuando cazas cubanos atacaron a dos de las tres aeronaves de ´Hermanos al Rescate´, que sobrevolaban la franja de mar que separa Florida de Cuba para rescatar a balseros que huían de la isla.

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Castro ejercía entonces como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y aunque el régimen castrista argumentó que los aviones sobrevolaban su espacio aéreo, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) dictaminó que el ataque ocurrió en aguas internacionales.

Según Blanche y otras autoridades estadounidenses presentes en el acto, que tuvo lugar en la Torre de la Libertad, símbolo de la diáspora cubana, Castro podría enfrentar la cadena perpetua o incluso la cadena perpetua por cada uno de los cuatro asesinatos.

Sin embargo, el Gobierno no aclaró cuál es el siguiente paso en este caso.

Blanche aseguró que el líder cubano, quien dejó de presidir la Isla en 2019 y se retiró de la dirección del Partido Comunista en 2021, comparecerá ante la Justicia estadounidense "por su propia voluntad u otra forma", aunque evadió responder si Washington planea una operación en Cuba.