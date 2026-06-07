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RDC eleva a 452 los contagios de ébola

Por EFE

Junio 07, 2026 03:00 a.m.
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RDC eleva a 452 los contagios de ébola
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      Nairobi, Kenia.- Las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) elevaron a 452 los casos confirmados en el brote de ébola declarado en el este del país el pasado 15 de mayo, incluyendo 82 muertes, y alertaron sobre "una transmisión comunitaria rápida y continuada".

      En su último boletín sobre la enfermedad difundido anoche, que se corresponde con el recuento elaborado hasta este jueves, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC señaló que esto supone un aumento de 71 nuevos casos confirmados en las últimas 24 horas antes de la publicación del informe.

      Asimismo, 258 pacientes están "hospitalizados o en aislamiento" y el número de personas curadas se elevó a ocho (uno más que en el último recuento), en un total de 25 zonas de salud afectadas.

      Mientras, un 57,8 % de los contactos han podido ya ser rastreados y la tasa de letalidad se sitúa aproximadamente en un 18 %.

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      La provincia de Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y donde se declaró el brote el pasado 15 de mayo, se mantiene como el epicentro, con 424 casos, mientras las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur registran 25 y tres casos, respectivamente.

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