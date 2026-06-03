Reavivan debate racial y policial en Reino Unido

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LONDRES.- El apuñalamiento mortal de un adolescente británico que fue esposado por la policía cuando su asesino permanente cerca desató un debate el martes sobre la actuación policial, la raza y los delitos con arma blanca.

El asesinato de Henry Nowak, de 18 años, ocurrió en diciembre, pero la historia volvió a captar la atención luego que el asesino fuera condenado el lunes a cadena perpetua con un mínimo de 21 años de prisión, y se difundió un video que mostraba que la policía no le creyó a Nowak cuando dijo que lo habían apuñalado.

El asesino, Vickrum Digwa, de 23 años, había denunciado ante la policía que él era la víctima de un ataque racista por parte de Nowak, que era blanco.

Los policías que llegaron al lugar, en una calle residencial de la ciudad costera de Southampton, en el sur de Inglaterra, parecieron darle crédito a su versión. Pero el tribunal determinó que Digwa había mencionado al afirmar que era víctima de racismo.

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El primer ministro Keir Starmer afirmó que el video le produjo repulsión y señaló que había preguntas que respondieron sobre cómo "las acusaciones de racismo influyeron en la toma de decisiones en este lamentable caso".