Rechaza Reino Unido la muerte asistida

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Londres, Ing.- Los legisladores del Reino Unido votaron el viernes en contra de una legislación que permitiría que los adultos con enfermedades terminales en Inglaterra y Gales elijan poner fin a su vida.

Tras un apasionado debate de cuatro horas en la Cámara de los Comunes, elegida por voto popular, el proyecto de ley Terminally Ill Adultos (End of Life) (Adultos con enfermedades terminales (Fin de la vida) fue rechazado por 286 votos contra 270. El resultado fue un tanto sorprendente, ya que un proyecto casi idéntico había sido aprobado el año pasado por un margen de 23 votos.

El proyecto de ley proponía permitir que los adultos en Inglaterra y Gales a quienes les queden menos de seis meses de vida puedan solicitar una muerte asistida, sujeta a la aprobación de dos médicos y de un panel de expertos.

Muchos legisladores, a título individual, relataron sus propias historias a favor y en contra de la propuesta. El gobierno adoptó una postura neutral, lo que significó que los legisladores votaron según su conciencia y no siguiendo líneas partidistas.

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Una legisladora que estuvo entre quienes se opusieron al proyecto, después de haberlo respaldado anteriormente, habló de cómo unas "pesadillas" la llevaron a cambiar de postura. Janet Daby comentó que soñó con "morir y la muerte" porque no se había sentido "del todo cómodo" con su posición anterior.