CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).- Después de que

al exmandatario cubano

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y lo acusó de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, el embajador de Cuba en México,estosA través de sus, el diplomático cubano señaló un "de ficción" y acusó ", embuste y fabricación de".Martínez Enríquez declaró que el secretario de Estado estadounidense,, "de criminales políticas dehacia Cuba, pero elno será engañado por un discurso con acento y pensamiento yanquis como el del Secretario"., embuste y fabricación de. Se comprueba que eldeestá diseñado para favorecery que no tiene nada de justo o imparcial", condenó."Como unde ficción fabricanpara confirmar que eldeestá diseñado para favorecer oscuros y siniestros", expresó.Llamó el embajadora la isla y el nombre de