logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REFLEXIONA SU FE

Fotogalería

REFLEXIONA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Embajador cubano rechaza acusaciones de EU contra Raúl Castro

El embajador cubano denunció que el sistema judicial estadounidense favorece intereses políticos en el caso.

Por El Universal

Mayo 20, 2026 06:19 p.m.
A
Embajador cubano rechaza acusaciones de EU contra Raúl Castro

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).- Después de que

Estados Unidos
imputó al exmandatario cubano

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Raúl Castro y lo acusó de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, rechazó estos señalamientos.
A través de sus redes sociales, el diplomático cubano señaló un "guion de un filme de ficción" y acusó "farsa, embuste y fabricación de mentiras".
Martínez Enríquez declaró que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, "desvía atención de criminales políticas de Estados Unidos hacia Cuba, pero el pueblo cubano no será engañado por un discurso con acento y pensamiento yanquis como el del Secretario".
"Farsa, embuste y fabricación de mentiras. Se comprueba que el sistema judicial de Estados Unidos está diseñado para favorecer intereses políticos y que no tiene nada de justo o imparcial", condenó.
"Como un guion de un filme de ficción fabrican mentiras para confirmar que el sistema judicial de Estados Unidos está diseñado para favorecer oscuros y siniestros intereses políticos", expresó.
Llamó el embajador Eugenio Martínez a defender a la isla y el nombre de Raúl Castro.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Embajador cubano rechaza acusaciones de EU contra Raúl Castro
Embajador cubano rechaza acusaciones de EU contra Raúl Castro

Embajador cubano rechaza acusaciones de EU contra Raúl Castro

SLP

El Universal

El embajador cubano denunció que el sistema judicial estadounidense favorece intereses políticos en el caso.

Elon Musk anuncia venta pública de acciones de SpaceX
Elon Musk anuncia venta pública de acciones de SpaceX

Elon Musk anuncia venta pública de acciones de SpaceX

SLP

AP

Musk mantendrá control mayoritario con acciones de clase especial.

Unión Europea firma acuerdos para fortalecer seguridad y gobernanza en Guatemala
Unión Europea firma acuerdos para fortalecer seguridad y gobernanza en Guatemala

Unión Europea firma acuerdos para fortalecer seguridad y gobernanza en Guatemala

SLP

AP

Se firmaron acuerdos por 6 millones de euros para ciberseguridad y modernización institucional.

Cubanos reaccionan con rechazo a intervención de Estados Unidos
Cubanos reaccionan con rechazo a intervención de Estados Unidos

Cubanos reaccionan con rechazo a intervención de Estados Unidos

SLP

AP

Presidente cubano Díaz-Canel denuncia acusación como pretexto para agresión militar.