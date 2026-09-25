Reclaman miles por una "Palestina Libre"

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Nueva York.- El grito de "Palestina Libre" se escuchó este jueves con fuerza en el corazón de Nueva York, donde miles de personas salieron a la calle a protestar contra la guerra de Israel en Gaza y exigir el arresto del su primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por "genocidio".

El mensaje propalestino estaba en decenas de carteles que los manifestantes mostraron a lo largo de la ruta, desde la Biblioteca Pública hasta la plaza situada frente a las Naciones Unidas, y que lleva a cabo su Asamblea General en la que habló hoy el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Muchos de los mensajes estaban dirigidos contra este: "Buscado por genocidio", "Arresten a Netanyahu", "Sancionen a Israel", "¿Cuántos más asesinatos? Ya es suficiente", y también contra el presidente de Estados Unidos y aliado de Israel, Donald Trump: "Cuelguen a Donald Trump y Netanyahu ahora por crímenes de guerra".

Entre los manifestantes, muchos con el rostro cubierto por mascarillas quirúrgicas y ´kufiyas´, acudió un joven cubierto de pintura roja, simulando sangre, que dijo que lo hizo en solidaridad con Gaza y "por una Palestina libre´.

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