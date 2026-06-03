Récord en exportación israelí de armas

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TEL AVIV, Israel.- Las exportaciones israelíes de armas registraron un máximo histórico de más de 19.000 millones de dólares el año pasado, un aumento del 30% respecto de 2024, informó el martes el Ministerio de Defensa de Israel.

Más de la mitad de las ventas de 2025 fueron "megacompras" valoradas en 100 millones de dólares o más, indicó el Ministerio, que agregó que las ventas se han más que duplicado en los últimos cinco años, pese a las críticas generalizadas a la conducta de Israel en sus guerras en Gaza, con el grupo político-paramilitar Hezbollah y con Irán.

No identificó a ninguno de los compradores.

Países que han prometido evitar a los fabricantes israelíes de armas, aun así, están realizando pedidos discretamente, según funcionarios del sector. Expertos señalan que los gobiernos acuden a Israel porque sus armas están probadas en combate y pueden ver en tiempo real que las municiones y los sistemas funcionan.

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"Hay un hilo claro e inconfundible que conecta los logros (del ejército) en el campo de batalla en todos los frentes, las capacidades extraordinarias de las industrias de defensa de Israel y el éxito de las exportaciones de defensa israelíes alrededor de todo el mundo", afirmó el ministro de Defensa, Israel Katz.