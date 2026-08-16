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Recuperan otros 26 cuerpos tras naufragio

Por AP

Agosto 16, 2026 03:00 a.m.
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Recuperan otros 26 cuerpos tras naufragio
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      Harare, Zimbabue.- Dieciocho niños figuraban entre las más de 70 personas que murieron cuando un ferry sobrecargado volcó esta semana en el lago Kariba en Zimbabue, informó la policía el sábado después de que los rescatistas recuperaron más cuerpos.

      El ferry volcó en medio de fuertes olas. La policía indicó que, desde ese momento, se han recuperado otros 26 cuerpos, lo que elevó el número de muertos a 72.

      El viejo ferry viajaba desde la localidad de Kariba hacia comunidades rurales y pesqueras en el noroeste del país, donde las carreteras están dañadas y el transporte público es caso. Las autoridades no han dicho cuántas personas iban a bordo ni cuántas siguen desaparecidas. Las estimaciones han situado el número de pasajeros en hasta 153, mientras que las autoridades señalan que la capacidad del ferry es de 90. La agencia de gestión de desastres de Zimbabue ha informado que 77 personas fueron rescatadas.

      Las autoridades dijeron inicialmente que se desconocía el número de niños a bordo porque los menores por debajo de la edad para comprar boleto no estaban incluidos en las estimaciones.  Una lista policial difundida mostró que 16 de las víctimas tenían niños de 10 años o menos, y que el más pequeño tenía apenas 1 año.

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