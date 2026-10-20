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Red eléctrica ucraniana es golpeada por Rusia

Por AP

Octubre 20, 2026 03:00 a.m.
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Red eléctrica ucraniana es golpeada por Rusia
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      Desarrollado por SACS IA

      Kiev, Ucrania.- Rusia utilizó misiles balísticos y drones a reacción para lanzar más ataques contra la infraestructura energética de Ucrania, dijo el lunes el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, señalando que una vez más Kiev no recibió ninguna advertencia temprana del ataque por parte de países socios que en el pasado han compartido esa inteligencia.

      Zelenski está lidiando con las implicaciones de recientes medidas de Washington que benefician al presidente ruso, Vladímir Putin, incluida la exención de sanciones estadounidenses a Moscú y la firma de un acuerdo para importar diésel ruso.

      En paralelo, las limitaciones al uso por parte de Ucrania de la versión de grado militar del servicio de internet satelital de la empresa estadounidense SpaceX han asfixiado las operaciones de drones ucranianas, según Zelenski.

      Además, una grave escasez de sistemas de defensa aérea Patriot de fabricación estadounidense ha hecho a Ucrania más vulnerable. Zelenski dijo, sin dar detalles, que aún se están produciendo retrasos con algunos "suministros vitales" del Departamento de Defensa de EU, y que altos funcionarios de Kiev están contactando urgentemente a otros países para ayudar a reforzar las defensas aéreas.

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      El bombardeo ruso nocturno golpeó 28 subestaciones y otras instalaciones energéticas críticas, privando a más de medio millón de personas de electricidad, calefacción y agua corriente.

      Rusia disparó 16 misiles balísticos contra Kiev y sus alrededores, dijo Zelenski.

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