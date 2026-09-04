Redes extranjeras avivan la guerra, asegura la ONU

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Las Naciones Unidas señalaron el jueves en un informe que existen redes extranjeras que contribuyen a avivar la brutal guerra en Sudán entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que data de 2023, y en la que han muerto al menos a 59,000 personas, unos 13 millones han sido desplazadas y muchas partes de la nación africana han sido llevadas al borde de la hambruna.

El organismo internacional señaló que una red de empresas con sede en Emiratos Árabes Unidos, Colombia y Chad, entre otros países, había suministrado contratistas militares, armas y entrenamiento a las FAR. EAU niega que respalde militarmente a las FAR.