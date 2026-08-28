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Cultura

Presentarán "Íntimo desierto" de Renata Torres Nava

La obra forma parte de la colección Mujeres de Palabra y cuenta con traducción a la lengua wixárika

Por Estrella Govea

Agosto 28, 2026 02:18 p.m.
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Presentarán Íntimo desierto de Renata Torres Nava
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      La presentación del libro Íntimo desierto, de Renata Torres Nava, se llevará a cabo en la Casa del Poeta Ramón López Velarde, este viernes 28 de agosto a las 19:00 horas.

      Esta obra se integra a la colección Mujeres de Palabra, bajo la producción editorial de la Dirección de Publicaciones y Literatura. El volumen destaca por su traducción a la lengua wixárika, realizada por Jesús Minjares Robles, además de contar con el diseño de portada de Luis Boix, el trabajo de edición e interiores de Beatriz Gaytán y un prólogo firmado por Alfonso Badillo Limas.

      En las palabras introductorias, Badillo Limas evoca sus primeros encuentros con la autora durante su gestión al frente del Centro Cultural de Real de Catorce y en el marco del Festival de Poesía Abbapalabra, resaltando la potencia de una propuesta literaria que sigue sumando matices a las letras de San Luis Potosí a través de la diversidad de voces e idiomas.

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      El recinto cultural está ubicado en Vallejo 300, en el barrio de San Miguelito, la entrada es libre.

      estrellagoveap@gmail.com

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