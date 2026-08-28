logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Fotogalería

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Recuperan indígenas viviendas en Tampamolón

La resolución judicial limita acciones de autoridades y sanciona omisiones en el proceso

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 28, 2026 02:22 p.m.
A
Recuperan indígenas viviendas en Tampamolón
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Familias indígenas de La Peña, en Tampamolón, obtuvieron la restitución inmediata de sus viviendas y predios, tras la resolución emitida dentro del conflicto territorial que mantienen desde hace más de 30 años. La medida también limita las actuaciones de autoridades ministeriales y policiales involucradas en el caso.

      De acuerdo con Juan Felipe Cisneros Sánchez, del Observatorio Indígena Mesoamericano, la determinación corresponde al Incidente de Suspensión 405/2026, tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Ciudad Valles y modificado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito. La suspensión provisional fue concedida con efectos restitutorios y posteriormente ratificada como definitiva.

      El conflicto escaló en junio pasado, cuando elementos de la Guardia Civil Estatal, la Policía Ministerial y civiles armados participaron en un operativo para desalojar a más de cien familias tének y nahua del predio. Las denuncias del caso señalan agresiones físicas y destrucción de viviendas y cultivos durante el operativo.

      La resolución establece límites para las actuaciones del Juez de Control de Tancanhuitz, agentes del Ministerio Público, Guardia Civil Estatal, Policía Investigadora y Policía Municipal. Además, el Juzgado de Distrito fijó apercibimientos de hasta 230 UMA ante cualquier retraso u omisión del Ministerio Público para cumplir con la restitución.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Indígenas piden la destitución de la alcaldesa de Tampamolón

      Habitantes de la comunidad indígena La Peña, solicitaron la destitución de la alcaldesa de Tampamolón Corona, Silvia Medina Burgaña, así como una investigación y sanciones contra los funcionarios y el...

      Tras el conflicto, representantes de La Peña manifestaron ante el Gobierno del Estado y Gobierno Federal la solicitud de atender sus demandas agrarias y buscar una solución a la disputa.

      Las y los comuneros también habían exigido la destitución y proceso penal contra la alcaldesa Silvia Medina Burgaña y funcionarios a quienes responsabilizan del desalojo. El Observatorio Indígena Mesoamericano afirmó que la resolución limita los excesos de autoridades estatales.

      "Esta determinación pone un alto a los abusos del poder político en dicho municipio y acota los excesos de las autoridades estatales que actúan en contubernio", expresó el activista.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Recuperan indígenas viviendas en Tampamolón
      Recuperan indígenas viviendas en Tampamolón

      Recuperan indígenas viviendas en Tampamolón

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      La resolución judicial limita acciones de autoridades y sanciona omisiones en el proceso

      Con Morena sí, con el PVEM no: Galindo (video)
      Con Morena sí, con el PVEM no: Galindo (video)

      Con Morena sí, con el PVEM no: Galindo (video)

      SLP

      PULSO

      "Si con alguien hay que ir a la arena política, es contra el Verde", atajó el alcalde capitalino

      Detecta Profepa tala ilegal en Xilitla y Santa Catarina; hace clausuras
      Detecta Profepa tala ilegal en Xilitla y Santa Catarina; hace clausuras

      Detecta Profepa tala ilegal en Xilitla y Santa Catarina; hace clausuras

      SLP

      Redacción

      Identificó derribo de árboles y cambio de uso de suelo sin autorización en los municipios

      Vence el lunes plazo para declarar el impuesto verde
      Vence el lunes plazo para declarar el impuesto verde

      Vence el lunes plazo para declarar el impuesto verde

      SLP

      Redacción

      Los contribuyentes obligados deberán reportar las emisiones correspondientes al ejercicio fiscal 2025